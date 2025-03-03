Сантос – Брагантино – 2:0. Как забил Неймар. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала чемпионата штата Сан-Паулу
3 марта состоялся матч 1/4 финала чемпионата штата Сан-Паулу (Паулиста) между командами Сантос и Брагантино.
Коллективы сыграли на стадионе Вила Бельмиро. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Сантос добыла четвертую победу подряд.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Звездный Неймар вышел в старте Сантоса и отыграл 76 минут, после чего был заменен. На 9-й Ней положил гол со штрафного удара.
Чемпионат штата Сан-Паулу (Паулиста). 1/4 финала, 3 марта
Сантос – Брагантино – 2:0
Голы: Неймар, 9, Шмидт, 56
Видеообзор матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский форвард помог «Роме» победить в матче чемпионата
Теперь слухи подтверждены официально