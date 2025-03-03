Сантос – Брагантино – 2:0. Как забил Неймар. Видео голов и обзор матча

3 марта состоялся матч 1/4 финала чемпионата штата Сан-Паулу (Паулиста) между командами Сантос и Брагантино.

Коллективы сыграли на стадионе Вила Бельмиро. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Сантос добыла четвертую победу подряд.

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Звездный Неймар вышел в старте Сантоса и отыграл 76 минут, после чего был заменен. На 9-й Ней положил гол со штрафного удара.

Чемпионат штата Сан-Паулу (Паулиста). 1/4 финала, 3 марта

Сантос – Брагантино – 2:0

Голы: Неймар, 9, Шмидт, 56

Видеообзор матча: