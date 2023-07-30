ВИДЕО. Каскад каркасов. Как Барселона Реал разгромила
К вашему вниманию видеообзор Эль-Классико
В ночь с субботы на воскресенье состоялся товарищеский матч между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом». Игра проходила в рамках американского турне клубов.
Победу со счетом 3:0 одержали подопечные Хави (голами отличились Усман Дембеле, Фермин Лопес и Ферран Торрес), но у мадридской команды тоже было множество случаев забить. Ей это сегодня не удалось сделать, в том числе из-за дикого невезения – если тер Штеген не справлялся, то его много раз подстраховывали штанги и перекладина.
К вашему вниманию видеообзор матча:
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