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Барселона
30.07.2023 00:05 – FT 3 : 0
Реал Мадрид
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Испания
30 июля 2023, 03:49 | Обновлено 30 июля 2023, 03:53
272
1

ВИДЕО. Каскад каркасов. Как Барселона Реал разгромила

К вашему вниманию видеообзор Эль-Классико

30 июля 2023, 03:49 | Обновлено 30 июля 2023, 03:53
272
1
ВИДЕО. Каскад каркасов. Как Барселона Реал разгромила
ФК Барселона

В ночь с субботы на воскресенье состоялся товарищеский матч между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом». Игра проходила в рамках американского турне клубов.

Победу со счетом 3:0 одержали подопечные Хави (голами отличились Усман Дембеле, Фермин Лопес и Ферран Торрес), но у мадридской команды тоже было множество случаев забить. Ей это сегодня не удалось сделать, в том числе из-за дикого невезения – если тер Штеген не справлялся, то его много раз подстраховывали штанги и перекладина.

К вашему вниманию видеообзор матча:

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Барселона Эль-Класико Реал Мадрид Усман Дембеле Барселона - Реал Ферран Торрес
Источник Sport.ua
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Jaime_Lannister
Стояв би Лунін, сказали б, що в перших двох голах неправильно позицію вибрав, а третій взагалі собі привіз. А так Куртуа - ну пропустив три, ну лоханувся на виході, буває.
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