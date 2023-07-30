В ночь с субботы на воскресенье состоялся товарищеский матч между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом». Игра проходила в рамках американского турне клубов.

Победу со счетом 3:0 одержали подопечные Хави (голами отличились Усман Дембеле, Фермин Лопес и Ферран Торрес), но у мадридской команды тоже было множество случаев забить. Ей это сегодня не удалось сделать, в том числе из-за дикого невезения – если тер Штеген не справлялся, то его много раз подстраховывали штанги и перекладина.

К вашему вниманию видеообзор матча: