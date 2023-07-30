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Барселона
30.07.2023 00:05 – FT 3 : 0
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Испания
30 июля 2023, 02:52 | Обновлено 30 июля 2023, 02:56
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0

Барселона разгромила Реал в Эль-Класико

«Сливочные» пропустили три безответных гола

30 июля 2023, 02:52 | Обновлено 30 июля 2023, 02:56
210
0
Барселона разгромила Реал в Эль-Класико
ФК Барселона

​В ночь с субботы на воскресенье в СЩА состоялся товарищеский матч, в котором гранды испанского футбола в пятый раз в 2023 году выясняли между собой отношения. Украинцам было би интереснее смотреть игру с Луниным в основе мадридского клуба, но Андрей остался в запасе.

Гол в матче быстро открыл Усман Дембеле, которому ассистировал Илкай Гюндоган. На 20 минуте Винисиус мог сравнять счет, но с пенальти попал в штангу.

Игра была достаточно напряженной, но забивала еще только «Барселона7 в конце игры. Героем стал Фермин Лопес, который сначала забил сам, а через несколько минут отдал голевую передачу на Феррана Торреса.

3:0 - команды будут играть с «Миланом» и «Ювентусом» соответственно.

Товарищеский матч.

«Барселона» - «Реал» - 3:0.

Дембеле, 15, Фермин Лопес, 85, Ферран Торрес, 90.

Тчуамэни, 25, Камавинга, 34, де Йонг, 41, Карвахаль, 45, Кунде, 62, Ромеу, 71, Алаба, 81.

«Барселона»: тер Штеген, Араухо (Эззальзули, 76), Кристенсен (Эрик Гарсия, 29), Кунде, Бальде (Дест, 76), Гюндоган (Серхи Роберто, 42), Ромеу (Ферран Торрес, 76), де Йонг, Алонсо, 76), Педри (Лопес, 66), Дембеле (Рафинья, 66), Левандовски (Фати, 76).

«Реал Мадрид»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди (Фран Гарсия, 45), Вальверде (Кроос, 58), Камавинга (Модрич, 58), Тчуамэни, Беллингем (Хоселу, 73), Винисиус Жуниор, Диас, 83).

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Барселона Эль-Класико Реал Мадрид Усман Дембеле Барселона - Реал Ферран Торрес
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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