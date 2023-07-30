Барселона разгромила Реал в Эль-Класико

​В ночь с субботы на воскресенье в СЩА состоялся товарищеский матч, в котором гранды испанского футбола в пятый раз в 2023 году выясняли между собой отношения. Украинцам было би интереснее смотреть игру с Луниным в основе мадридского клуба, но Андрей остался в запасе.

Гол в матче быстро открыл Усман Дембеле, которому ассистировал Илкай Гюндоган. На 20 минуте Винисиус мог сравнять счет, но с пенальти попал в штангу.

Игра была достаточно напряженной, но забивала еще только «Барселона7 в конце игры. Героем стал Фермин Лопес, который сначала забил сам, а через несколько минут отдал голевую передачу на Феррана Торреса.

3:0 - команды будут играть с «Миланом» и «Ювентусом» соответственно.

Товарищеский матч.

«Барселона» - «Реал» - 3:0.

Дембеле, 15, Фермин Лопес, 85, Ферран Торрес, 90.

Тчуамэни, 25, Камавинга, 34, де Йонг, 41, Карвахаль, 45, Кунде, 62, Ромеу, 71, Алаба, 81.

«Барселона»: тер Штеген, Араухо (Эззальзули, 76), Кристенсен (Эрик Гарсия, 29), Кунде, Бальде (Дест, 76), Гюндоган (Серхи Роберто, 42), Ромеу (Ферран Торрес, 76), де Йонг, Алонсо, 76), Педри (Лопес, 66), Дембеле (Рафинья, 66), Левандовски (Фати, 76).

«Реал Мадрид»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди (Фран Гарсия, 45), Вальверде (Кроос, 58), Камавинга (Модрич, 58), Тчуамэни, Беллингем (Хоселу, 73), Винисиус Жуниор, Диас, 83).