Товарищеские матчи
29.07.2023 23:55 - : -
Испания29 июля 2023, 22:55 |
446
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Барселона – Реал. Эль-Классико в США. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 июля в 23:55 видеотрансляцию товарищеского матча
29 июля 2023, 22:55 |
446
0
29 июля в 23:55 товарищеский матч проводят испанские гранды «Барселона» та «Реал».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Проводя турне по США под названием Soccer Champions Tour, команды встречаются в городе Арлингтон (штат Техас) на AT&T Stadium.
За мадридский «Реал» выступает украинский голкипер Андрей Лунин.
Барселона – Реал. Эль-Классико в США. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 1.
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