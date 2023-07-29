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Товарищеские матчи
Барселона
29.07.2023 23:55 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
29 июля 2023, 22:55 |
446
0

Барселона – Реал. Эль-Классико в США. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 июля в 23:55 видеотрансляцию товарищеского матча

29 июля 2023, 22:55 |
446
0
Барселона – Реал. Эль-Классико в США. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

29 июля в 23:55 товарищеский матч проводят испанские гранды «Барселона» та «Реал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Проводя турне по США под названием Soccer Champions Tour, команды встречаются в городе Арлингтон (штат Техас) на AT&T Stadium.

За мадридский «Реал» выступает украинский голкипер Андрей Лунин.

Барселона – Реал. Эль-Классико в США. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 1.

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Источник Sport.ua
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