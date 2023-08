31 августа состоялся матч 1/32 финала хардового турнира серии АТР 500 в Вашингтоне (США) между японцем Есукэ Ватануки (АТР 99) и китайцем У Ибином (АТР 90).

У Ибин побеждал со счетом 4:1 в первом сете. Однако продолжить игру у него не получилось. Представитель Китая получил тепловой удар и был вынужден сняться с поединка.

Таким образом Ватануки прошел во 2-й раунд соревнований, где сыграет против Феликса Оже-Альяссима (Канада, ATP 12).

ВИДЕО. Китайский теннисист получил тепловой удар и снялся с матча в США

Unfortunately Wu Yibing has been forced to retire, sending Yosuke Watanuki through, 1-4 RET.



Get well soon, Yibing 🙏#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/VzTivYXkRk