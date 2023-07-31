ВИДЕО. Разве такое возможно? Севилья обыграла Кристал Пэлас по пенальти

31 июля в Детройте прошёл товарищеский матч между командами «Кристал Пэлас» (Англия) и «Севилья» (Испания).

Первыми забили севильцы усилиями Ивана Ракитича на 44 минуте. На 75 минуте орлы отыгрались с помощью Еберечи Езе, гол которого не стал последним в матче.

После окончания основного времени команды, чтобы узнать победителя, били пенальти, и на гол Ракитича Пэлас ответил промахом Йоахима Андерсена.

Товарищеский матч

31 июля, Детройт (США)

Кристал Пэлас – Севилья – 1:2 (0:1)

Голы: Езе, 75 – Ракитич, 44, Ракитич (пенальти)

Красные карточки: Гудель, 80