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  4. Орсолини приближается к бомбардирскому рекорду Болоньи
Италия
31 октября 2024, 22:30 |
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Орсолини приближается к бомбардирскому рекорду Болоньи

Нападающий забил 29-й гол за клуб в Серии А, сравнявшись с легендарным Синьори

31 октября 2024, 22:30 |
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Орсолини приближается к бомбардирскому рекорду Болоньи
Getty Images/Global Images Ukraine. Болонья

В Италии начался 10 тур, а значит болельщики надеются на рекорды, огненные перформансы, и победную игру своих любимцев. «Болонья» уже подарила болельщикам эти эмоции, против «Кальяри», одержав победу 2:0. Риккардо Орсолини особый персонаж этого матча, потому что ему удалось забить 29-й гол в Серии А за клуб и сравнялся с Джузеппе Синьори.

Легенда «Болоньи» теперь имеет настоящего конкурента. Еще 10 лет назад Орсолини даже не мечтал о таком, играя за «Асколию» из третьего дивизиона Италии, а уже сейчас претендует на побитие рекорда.

Напомним, что в этом сезоне нападающий провел 8 матчей, забив 3 гола.

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Серия A Болонья Кальяри чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Риккардо Орсолини рекорд статистика
Марк Кужим Источник: Террикон
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