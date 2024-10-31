Орсолини приближается к бомбардирскому рекорду Болоньи

В Италии начался 10 тур, а значит болельщики надеются на рекорды, огненные перформансы, и победную игру своих любимцев. «Болонья» уже подарила болельщикам эти эмоции, против «Кальяри», одержав победу 2:0. Риккардо Орсолини особый персонаж этого матча, потому что ему удалось забить 29-й гол в Серии А за клуб и сравнялся с Джузеппе Синьори.

Легенда «Болоньи» теперь имеет настоящего конкурента. Еще 10 лет назад Орсолини даже не мечтал о таком, играя за «Асколию» из третьего дивизиона Италии, а уже сейчас претендует на побитие рекорда.

Напомним, что в этом сезоне нападающий провел 8 матчей, забив 3 гола.