Серия А. Болонья победила Кальяри, а Лечче - Верону

В матче 10-го тура «Болонья» гостила у «Кальяри». Обе команды до этого матча имели по 9 зачетных баллов и располагались друг возле друга в турнирной таблице.

Игра была очень равной, но гостям больше везло. На 36-й минуте Риккардо Орсолини открыл счет в матче. На 51-й Йенс Одгор удвоил преимущество «Болоньи».

Хозяева поля могли сократить отставание на 86-й минуте, но Мишель Адопо упустил хороший шанс. В итоге победа гостей - 0:2.

Интереснее развивались события в матче «Лечче» - «Верона». Хозяева поля с первых минут матча начали владеть инициативой. Уже на 9-й минуте футболисты «Лечче» требовали от арбитра пенальти. Далее игроки домашней команды упустили еще несколько моментов. А потом за дело взялся игрок «Вероны» Джексон Чачуа, который был удален за фол последней надежды.

На 53-й минуте Маурицио Мариани сумел вывести «Лечче» вперед - 1:0. Следует отметить, что до этого момента арбитры уже отменяли два забитых мяча хозяев из-за офсайдов.

На 83-й минуте игроки «Вероны» потеряли шанс зацепиться за ничью, ведь был удален второй игрок команды. На этот раз красную карточку получил Реда Белахян.

Серия А. 10-й тур. 29 октября

Кальяри – Болонья – 0:2

Голы: Орсолини, 36; Одгор, 51

Лечче – Верона – 1:0

Гол: Мариани, 53

Удаления: Чачуа, 40; Белахян, 83

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine