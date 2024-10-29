Серия А. Болонья победила Кальяри, а Лечче - Верону
29 октября состоялись матчи 10-го тура Серии А
В матче 10-го тура «Болонья» гостила у «Кальяри». Обе команды до этого матча имели по 9 зачетных баллов и располагались друг возле друга в турнирной таблице.
Игра была очень равной, но гостям больше везло. На 36-й минуте Риккардо Орсолини открыл счет в матче. На 51-й Йенс Одгор удвоил преимущество «Болоньи».
Хозяева поля могли сократить отставание на 86-й минуте, но Мишель Адопо упустил хороший шанс. В итоге победа гостей - 0:2.
Интереснее развивались события в матче «Лечче» - «Верона». Хозяева поля с первых минут матча начали владеть инициативой. Уже на 9-й минуте футболисты «Лечче» требовали от арбитра пенальти. Далее игроки домашней команды упустили еще несколько моментов. А потом за дело взялся игрок «Вероны» Джексон Чачуа, который был удален за фол последней надежды.
На 53-й минуте Маурицио Мариани сумел вывести «Лечче» вперед - 1:0. Следует отметить, что до этого момента арбитры уже отменяли два забитых мяча хозяев из-за офсайдов.
На 83-й минуте игроки «Вероны» потеряли шанс зацепиться за ничью, ведь был удален второй игрок команды. На этот раз красную карточку получил Реда Белахян.
Серия А. 10-й тур. 29 октября
Кальяри – Болонья – 0:2
Голы: Орсолини, 36; Одгор, 51
Лечче – Верона – 1:0
Гол: Мариани, 53
Удаления: Чачуа, 40; Белахян, 83
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