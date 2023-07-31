ВИДЕО. Разве такое возможно? Севилья обыграла Кристал Пэлас по пенальти
Красно-белые и орлы в спарринге определили победителя в странной серии пенальти
31 июля в Детройте прошёл товарищеский матч между командами «Кристал Пэлас» (Англия) и «Севилья» (Испания).
Первой забила севильская команда усилиями Ивана Ракитича на 44 минуте. На 75 минуте орлы отыгрались с помощью Эберечи Эзе, гол которого не стал последним в матче.
После окончания основного времени команды, чтобы определить победителя, пробили по одному пенальти, и на гол Ракитича «Кристал Пэлас» ответил промахом Йоахима Андерсена.
Товарищеский матч
31 июля, Детройт (США)
Кристал Пэлас – Севилья – 1:2 (0:1)
Голы: Езе, 75 – Ракитич, 44
Пенальти: Андресон (не забил) – Ракитич (гол)
Красные карточки: Гудель, 80
События матча
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