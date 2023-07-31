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Товарищеские матчи
Кристал Пэлас
31.07.2023 02:00 – FT 1 : 1
0 : 1 Серия пенальти Серия пенальти
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
31 июля 2023, 22:41 | Обновлено 31 июля 2023, 23:07
1108
1

ВИДЕО. Разве такое возможно? Севилья обыграла Кристал Пэлас по пенальти

Красно-белые и орлы в спарринге определили победителя в странной серии пенальти

31 июля 2023, 22:41 | Обновлено 31 июля 2023, 23:07
1108
1
ВИДЕО. Разве такое возможно? Севилья обыграла Кристал Пэлас по пенальти

31 июля в Детройте прошёл товарищеский матч между командами «Кристал Пэлас» (Англия) и «Севилья» (Испания).

Первой забила севильская команда усилиями Ивана Ракитича на 44 минуте. На 75 минуте орлы отыгрались с помощью Эберечи Эзе, гол которого не стал последним в матче.

После окончания основного времени команды, чтобы определить победителя, пробили по одному пенальти, и на гол Ракитича «Кристал Пэлас» ответил промахом Йоахима Андерсена.

Товарищеский матч

31 июля, Детройт (США)

Кристал Пэлас – Севилья – 1:2 (0:1)

Голы: Езе, 75 – Ракитич, 44

Пенальти: Андресон (не забил) – Ракитич (гол)

Красные карточки: Гудель, 80

События матча

45’ +36
Неманья Гудель (Севилья) получает красную карточку.
45’ +30
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Кристал Пэлас).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Ракитич (Севилья).
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Севилья Кристал Пэлас товарищеские матчи Иван Ракитич Эберечи Эзе серия пенальти видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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