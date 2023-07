Источник: Милан усилится еще одним американским полузащитником

Американский полузащитник Юнус Муса перейдет из испанской «Валенсии» в итальянский «Милан», информирует известный инсайдер Фабрицио Романо.

Клубы договорились о трансфере 20-летнего хавбека сборной США за 20 млн евро с учетом бонусов.

Ожидается, что на следующей неделе Муса пройдет медосмотр, после которого подпишет контракт.

Ранее игроком Милана стал американский футболист Кристиан Пулишич.

