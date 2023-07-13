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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Мудрика в Челси перешел в Милан
Италия
13 июля 2023, 20:40 |
2626
1

ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Мудрика в Челси перешел в Милан

Кристиан Пулишич продолжит карьеру в итальянской команде

13 июля 2023, 20:40 |
2626
1
ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Мудрика в Челси перешел в Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич

Итальянский футбольній клуб «Милан» официально объявил о подписании 24-летнего американского вингера Кристиана Пулишича из лондонского «Челси», который являлся конкурентом Михаила Мудрика по позиции.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне американец забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 30 матчах за «Челси».

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Милан Челси трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ Кристиан Пулишич Михаил Мудрик
Источник ФК Милан
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MrStepanovM .
я спочатку прочитав до Міная)))
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