ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Мудрика в Челси перешел в Милан
Кристиан Пулишич продолжит карьеру в итальянской команде
Итальянский футбольній клуб «Милан» официально объявил о подписании 24-летнего американского вингера Кристиана Пулишича из лондонского «Челси», который являлся конкурентом Михаила Мудрика по позиции.
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2027 года.
В прошлом сезоне американец забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 30 матчах за «Челси».
Hello, Rossoneri 🔴⚫— AC Milan (@acmilan) July 13, 2023
#ACMQuest #SempreMilan pic.twitter.com/X4VgcoH0Il
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В ближайшее время «горняки» подпишут молодого таланта академии «Сан-Паулу»
Вторая ракетка мира провела пресс-конференцию после победы над Киз на Уимблдоне