ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Мудрика в Челси перешел в Милан

Итальянский футбольній клуб «Милан» официально объявил о подписании 24-летнего американского вингера Кристиана Пулишича из лондонского «Челси», который являлся конкурентом Михаила Мудрика по позиции.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне американец забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 30 матчах за «Челси».