Пополнение для Де Дзерби. Брайтон купил бразильского защитника
Игор Жулио договорился о контракте с «чайками» до лета 2027 года
Бразильский защитник Игор Жулио переходит из итальянской «Фиорентины» в английский «Брайтон», информирует Фабрицио Романо.
Контракт футболиста с «Брайтоном» будет подписан на 4 сезона, до лета 2027 года.
«Чайки» заплатят €17 млн (плюс бонусы) за футболиста, который должен усилить состав команды Роберто Де Дзерби, экс-коуча «Шахтера».
25-летний бразилец в прошлом сезоне провел 42 матча за «Фиорентину», без забитых голов.
Igor to Brighton, here we go! Deal now in place for €17m fee plus add-ons — and player to sign four year deal. Verbal agreement reached. 🔵🇧🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023
Igor will travel soon to become new Brighton player. pic.twitter.com/p173BAJpPV
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