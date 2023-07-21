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Англия
21 июля 2023, 22:20 | Обновлено 21 июля 2023, 22:43
136
0

Пополнение для Де Дзерби. Брайтон купил бразильского защитника

Игор Жулио договорился о контракте с «чайками» до лета 2027 года

21 июля 2023, 22:20 | Обновлено 21 июля 2023, 22:43
136
0
Пополнение для Де Дзерби. Брайтон купил бразильского защитника
Twitter

Бразильский защитник Игор Жулио переходит из итальянской «Фиорентины» в английский «Брайтон», информирует Фабрицио Романо.

Контракт футболиста с «Брайтоном» будет подписан на 4 сезона, до лета 2027 года.

«Чайки» заплатят €17 млн (плюс бонусы) за футболиста, который должен усилить состав команды Роберто Де Дзерби, экс-коуча «Шахтера».

25-летний бразилец в прошлом сезоне провел 42 матча за «Фиорентину», без забитых голов.

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Брайтон Игор Жулио трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Фиорентина Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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