Пополнение для Де Дзерби. Брайтон купил бразильского защитника

Бразильский защитник Игор Жулио переходит из итальянской «Фиорентины» в английский «Брайтон», информирует Фабрицио Романо.

Контракт футболиста с «Брайтоном» будет подписан на 4 сезона, до лета 2027 года.

«Чайки» заплатят €17 млн (плюс бонусы) за футболиста, который должен усилить состав команды Роберто Де Дзерби, экс-коуча «Шахтера».

25-летний бразилец в прошлом сезоне провел 42 матча за «Фиорентину», без забитых голов.

Igor to Brighton, here we go! Deal now in place for €17m fee plus add-ons — and player to sign four year deal. Verbal agreement reached. 🔵🇧🇷



Igor will travel soon to become new Brighton player. pic.twitter.com/p173BAJpPV