ОФИЦИАЛЬНО. Герой сборной Англии U-21 ушел из Ман Сити в клуб Компани

Английский футбольный клуб «Бернли» официально объявил о подписании 20-летнего голкипера Джеймса Траффорда из «Манчестер Сити».

Контракт рассчитан на 4 года. Детали сделки не разглашаются.

Траффорд в сезоне 2022/23 играл в аренде за «Болтон», где провел 52 матча, 38 пропущенных голов и 26 матчей «на ноль».

Отметим, что Джеймс выиграл вместе со сборной Англии U-21 юношеское Евро-2023. На турнире Траффорд не пропустил ни одного гола, став героем «трех львов».

В прошлом сезоне «Бернли» под руководством Венсана Компани выиграл Чемпионшип и в следующей кампании сыграет в АПЛ.

