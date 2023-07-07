Джеймс Траффорд: детективная история вокруг героя Англии U-21 на Евро-2023

Чемпионат Европы по футболу среди молодежных команд, который в нынешнем году проходит на полях Грузии и Румынии, близок к завершению. 8 июля на стадионе Аджарбет Арена в Батуми состоится финальный поединок, в котором молодежные сборные Англии и Испании разыграют «золото» соревнования.

Одной из ключевых интриг предстоящего поединка является вопрос о том, сможет ли сборная Англии U-21 и ее ключевой вратарь Джеймс Траффорд вновь оставить свои владения «на замке». 20-летнему воспитаннику академии Манчестер Сити в предыдущих пяти матчах удавалось выходить «сухим», и к финалу Англия подошла без пропущенных мячей, что является абсолютно уникальным случаем на этом турнире.

Но персона Джеймса Траффорда интересна ныне не только тем, насколько успешно этот молодой вратарь выступает со сборной Англии U-21 на континентальном первенстве, а еще и непосредственной вовлеченностью в трансферные перипетии английской Премьер-лиги. Дело в том, что существует очень высокая вероятность, что уже в самое ближайшее время Траффорд сменит клубную прописку, причем его историю перехода вполне можно называть детективной.

Активную заинтересованность в услугах Траффорда ныне проявляет Бернли – команда, которая с ходу смогла вернуться в элиту английского профессионального футбола, выиграв соревновательный процесс в Чемпионшипе по итогам сезона-2022/23. «Бордовые» уже достаточно давно ведут переговоры с Манчестер Сити о полноценном выкупе контракта Траффорда, который у «горожан» с футболистом оформлен до лета 2027 года.

Изначально Бернли выразил готовность заплатить за Траффорда 14 миллионов фунтов, при том, что номинальная оценочная стоимость вратаря на Transfermarkt едва-едва превышает 2 миллиона фунтов (эквивалент 2,5 миллионов евро). Однако «горожане» посчитали, что основной вратарь английской молодежки – это куда более ценный актив, и затребовали за Джеймса на пять миллионов больше, включая всевозможные бонусы и надбавки.

К удивлению подавляющего большинства английских экспертов и аналитиков, Бернли согласился заплатить за Траффорда 19 миллионов фунтов, и сейчас клубы, очевидно, ожидают возвращения вратаря из расположения молодежной сборной, чтобы окончательно ударить по рукам и финализировать сделку.

И вот здесь возникают вопросы: как получается, что за 20-летнего вратаря без опыта выступлений в Премьер-лиге (у Траффорда ноль поединков на топ-уровне английского футбола, и ни одного матча в еврокубках, а все, чем способен похвастаться молодой вратарь, помимо выступлений за сборную Англии U-21, - это 78 матчей в Чемпионшипе) дают почти вдесятеро больше его номинальной стоимости?

На фоне трансферной конкуренции в АПЛ, которая в последнее время выглядит не такой уж и честной благодаря безумным инвестициям саудовских клубов и некоторым экономически необоснованным исходящим трансферам (в частности, из Челси), в британских СМИ все чаще можно встретить мнение о том, что Манчестер Сити и Бернли за счет сделки по Траффорду явно пытаются оформить какой-то финансовый «договорняк», который позволит «горожанам» более свободно себя чувствовать на рынке, а также в вопросах соблюдения норм финансового фейр-плей.

При этом, помимо необоснованной суммы потенциальной сделки, по Траффорду, Манчестер Сити и Бернли есть и другие вопросы. Например, «горожане» настояли на включении в трансферную договоренность пункта об обратном выкупе вратаря, что в принципе является нормальной практикой для грандов при ведении дел с меньшими клубами, но в то же время выступает сопутствующим фактором для сомнений по поводу чистоты соглашения.

Кроме того, вопросы возникают и по поводу персоны главного тренера Бернли. Им является 37-летний бельгиец Венсан Компани, который до этого одиннадцать лет игровой карьеры отдал именно Манчестер Сити, и прекрасно знаком с наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой.

Некоторым экспертам в Британии указанных выше фактов оказалось достаточно, чтобы уже сейчас заявлять, что в предстоящем трансфере Траффорда из Манчестер Сити в Бернли «что-то определенно не так». Слишком уж много мгновенных плюсов получают из этой сделки «горожане» – стартовую хорошую сумму отступных, явно завышенную по отношению к оценочной цифре, а еще – возможность при необходимости обратного выкупа вратаря, если он достигнет элитного уровня.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Траффорд

Бернли же заметно рискует, инвестируя солидные средства в молодого голкипера, не имеющего за плечами опыта выступлений в Премьер-лиге или еврокубках. Более того, если Траффорд в будущем действительно оправдает ожидания, то фактически «бордовые» не смогут распоряжаться его трансфером, так как все будет зависеть от воли Манчестер Сити и желания этого клуба воспользоваться опцией обратного выкупа.

Кроме того, для самого Траффорда продолжать оставаться в Манчестер Сити означает необходимость снова подыскивать новую команду и возможность арендного перехода в нее. Вытеснить прямо сейчас из ворот «горожан» Эдерсона Джеймс не сможет, равно как и с дублером бразильца 30-летним Стефаном Ортегой не факт, что окажется способен конкурировать. А есть еще американец Зак Стеффен, вернувшийся из аренды в Миддлсбро, и 37-летний «вечный резервист» Скотт Карсон, который является двукратным триумфатором Лиги чемпионов (с Ливерпулем и Манчестер Сити).

Хотя существует и обратная сторона медали, которая говорит о том, что клубам типа Бернли не так просто заполучить действительно талантливого молодого исполнителя, по причине чего часто приходится переплачивать. Например, год назад Саутгемптону также пришлось серьезно раскошелиться за возможность подписать Гэвина Базуну. Тогда, к слову, трансфер игрока также из Манчестер Сити обошелся «святым» в 12 миллионов фунтов, хотя оценочная стоимость молодого голкипера составляла около 4 миллионов. В итоге Базуну хорошо показал себя в АПЛ-2022/23, несмотря на вылет Саутгемптона в Чемпионшип, и ныне является довольно востребованной фигурой на рынке.

Очевидно, что если бы на месте Бернли был другой покупатель – условный Эвертон, - то вопросов по этой сделке было бы хоть чуть-чуть меньше. А так завышенная сумма трансфера, опция обратного выкупа для «горожан» и персона Компани делают историю с переходом Траффорда в стан «бордовых» в английской прессе действительно детективной – столько домыслов, пересудов и обсуждения в АПЛ давно не вызывал никакой другой трансфер 20-летнего футболиста.

Интересно только другое, если вратарь сборной Англии U-21, у которого в активе нет матчей в АПЛ и ЛЧ, реально стоит 22 миллиона евро (19 миллионов фунтов), то сколько же вправе требовать за Анатолия Трубина Шахтер, учитывая тот факт, что украинец со своей командой дошел до полуфинала континентального молодежного первенства, а также имеет за плечами 7 матчей в составе национальной сборной и 25 поединков в еврокубках?..

Текст: meta.ua/sport