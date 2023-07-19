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Нидерланды
19 июля 2023, 04:59 | Обновлено 19 июля 2023, 05:24
231
0

Эдвин ван дер Сар покинул реанимацию, но остается в больнице

На отдыхе в Хорватии у экс-голкипера произошло кровоизлияние в мозг

19 июля 2023, 04:59 | Обновлено 19 июля 2023, 05:24
231
0
Эдвин ван дер Сар покинул реанимацию, но остается в больнице
Twitter

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар покинул реанимацию, но остается в больнице.

В начале июля бывший футболист находился на отдыхе в Хорватии, у него произошло кровоизлияние в мозг, и он был доставлен в больницу в Сплите.

Теперь 52-летний Эдвин ван дер Сар рассказал в соцсетях новости о своей ситуации: «Мы хотим поблагодарить всех за все замечательные сообщения поддержки. Я рад сообщить, что уже не нахожусь в отделении интенсивной терапии. Но я все еще в больнице. Я надеюсь, что смогу вернуться домой на следующей неделе и сделать следующий шаг к своему выздоровлению!»

В конце мая 2023 года ван дер Сар ушел в отставку с поста генерального директора «Аякса».

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Эдвин ван дер Сар Аякс болезнь больница
Источник Twitter
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