Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар покинул реанимацию, но остается в больнице.

В начале июля бывший футболист находился на отдыхе в Хорватии, у него произошло кровоизлияние в мозг, и он был доставлен в больницу в Сплите.

Теперь 52-летний Эдвин ван дер Сар рассказал в соцсетях новости о своей ситуации: «Мы хотим поблагодарить всех за все замечательные сообщения поддержки. Я рад сообщить, что уже не нахожусь в отделении интенсивной терапии. Но я все еще в больнице. Я надеюсь, что смогу вернуться домой на следующей неделе и сделать следующий шаг к своему выздоровлению!»

В конце мая 2023 года ван дер Сар ушел в отставку с поста генерального директора «Аякса».

First of all, we want to thank everyone for all the great and supportive messages.



I’m happy to share that I’m no longer in the intensive care unit. However, I’m still in hospital. I hope to go home next week and take the next step in my recovery! pic.twitter.com/3LSNC72ki0