Эдвин ван дер Сар покинул реанимацию, но остается в больнице
На отдыхе в Хорватии у экс-голкипера произошло кровоизлияние в мозг
Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар покинул реанимацию, но остается в больнице.
В начале июля бывший футболист находился на отдыхе в Хорватии, у него произошло кровоизлияние в мозг, и он был доставлен в больницу в Сплите.
Теперь 52-летний Эдвин ван дер Сар рассказал в соцсетях новости о своей ситуации: «Мы хотим поблагодарить всех за все замечательные сообщения поддержки. Я рад сообщить, что уже не нахожусь в отделении интенсивной терапии. Но я все еще в больнице. Я надеюсь, что смогу вернуться домой на следующей неделе и сделать следующий шаг к своему выздоровлению!»
В конце мая 2023 года ван дер Сар ушел в отставку с поста генерального директора «Аякса».
First of all, we want to thank everyone for all the great and supportive messages.— Edwin van der Sar (@vdsar1970) July 18, 2023
I’m happy to share that I’m no longer in the intensive care unit. However, I’m still in hospital. I hope to go home next week and take the next step in my recovery! pic.twitter.com/3LSNC72ki0
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