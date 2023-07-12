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  4. Аякс сообщил новые данные о здоровье ван дер Сара. Есть повод для оптимизма
Нидерланды
12 июля 2023, 09:38 |
796
0

Аякс сообщил новые данные о здоровье ван дер Сара. Есть повод для оптимизма

7 июля легендарный вратарь угодил в реанимацию…

12 июля 2023, 09:38 |
796
0
Аякс сообщил новые данные о здоровье ван дер Сара. Есть повод для оптимизма
ajax.nl. Эдвин ван дер Сар

Амстердамский «Аякс» продолжает оповещать общественность о состоянии здоровья бывшего вратаря и генерального директора клуба Эдвина ван дер Сара, который несколько дней назад пережил кровоизлияние в мозг.

По информации, которую предоставила «Аяксу» супруга экс-вратаря Аннемари ван дер Сар из Хорватии, Эдвин все еще находится в отделении интенсивной терапии, но его состояние стабильно. Ему ничего не угрожает. Врачи продолжают отслеживать развитие ситуации.

Напомним, что 8 июля «Аякс» сообщал, что ван дер Сар продолжает оставаться в реанимации, а его состояние вызывает опасения.

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Источник ФК Аякс
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