Аякс сообщил новые данные о здоровье ван дер Сара. Есть повод для оптимизма
7 июля легендарный вратарь угодил в реанимацию…
Амстердамский «Аякс» продолжает оповещать общественность о состоянии здоровья бывшего вратаря и генерального директора клуба Эдвина ван дер Сара, который несколько дней назад пережил кровоизлияние в мозг.
По информации, которую предоставила «Аяксу» супруга экс-вратаря Аннемари ван дер Сар из Хорватии, Эдвин все еще находится в отделении интенсивной терапии, но его состояние стабильно. Ему ничего не угрожает. Врачи продолжают отслеживать развитие ситуации.
Напомним, что 8 июля «Аякс» сообщал, что ван дер Сар продолжает оставаться в реанимации, а его состояние вызывает опасения.
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