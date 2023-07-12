Аякс сообщил новые данные о здоровье ван дер Сара. Есть повод для оптимизма

Амстердамский «Аякс» продолжает оповещать общественность о состоянии здоровья бывшего вратаря и генерального директора клуба Эдвина ван дер Сара, который несколько дней назад пережил кровоизлияние в мозг.

По информации, которую предоставила «Аяксу» супруга экс-вратаря Аннемари ван дер Сар из Хорватии, Эдвин все еще находится в отделении интенсивной терапии, но его состояние стабильно. Ему ничего не угрожает. Врачи продолжают отслеживать развитие ситуации.

Напомним, что 8 июля «Аякс» сообщал, что ван дер Сар продолжает оставаться в реанимации, а его состояние вызывает опасения.