Ван дер Сар остается в реанимации. Его состояние вызывает опасения
«Аякс» сообщил новые сведения о состоянии легендарного экс-голкипера
52-летний экс-голкипер «Аякса», «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар накануне оказался в реанимации по причине кровоизлияния в мозг.
По последней информации, которую огласила пресс-служба «Аякса» от имени супруги экс-голкипера Аннемари ван дер Сар, Эдвин остается в реанимации. Его состояние стабильное, но по-прежнему вызывает опасения.
Отмечается, что семья ван дер Сара «благодарна и глубоко впечатлена многочисленными заявлениями о поддержке».
Напомним, после завершения карьеры футболиста Эдвин ван дер Сар работал в «Аяксе» сперва руководителем отдела маркетинга, а затем – генеральным директором клуба. Незадолго до попадания в больницу Эдвин покинул свой пост в амстердамском клубе.
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