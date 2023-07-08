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  4. Ван дер Сар остается в реанимации. Его состояние вызывает опасения
Нидерланды
08 июля 2023, 15:33 |
1979
1

Ван дер Сар остается в реанимации. Его состояние вызывает опасения

«Аякс» сообщил новые сведения о состоянии легендарного экс-голкипера

08 июля 2023, 15:33 |
1979
1
Ван дер Сар остается в реанимации. Его состояние вызывает опасения
ajax.nl. Эдвин ван дер Сар

52-летний экс-голкипер «Аякса», «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар накануне оказался в реанимации по причине кровоизлияния в мозг.

По последней информации, которую огласила пресс-служба «Аякса» от имени супруги экс-голкипера Аннемари ван дер Сар, Эдвин остается в реанимации. Его состояние стабильное, но по-прежнему вызывает опасения.

Отмечается, что семья ван дер Сара «благодарна и глубоко впечатлена многочисленными заявлениями о поддержке».

Напомним, после завершения карьеры футболиста Эдвин ван дер Сар работал в «Аяксе» сперва руководителем отдела маркетинга, а затем – генеральным директором клуба. Незадолго до попадания в больницу Эдвин покинул свой пост в амстердамском клубе.

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Источник ФК Аякс
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Vitason
Здоров'я тобі,легендо!
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