Ван дер Сар остается в реанимации. Его состояние вызывает опасения

52-летний экс-голкипер «Аякса», «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар накануне оказался в реанимации по причине кровоизлияния в мозг.

По последней информации, которую огласила пресс-служба «Аякса» от имени супруги экс-голкипера Аннемари ван дер Сар, Эдвин остается в реанимации. Его состояние стабильное, но по-прежнему вызывает опасения.

Отмечается, что семья ван дер Сара «благодарна и глубоко впечатлена многочисленными заявлениями о поддержке».

Напомним, после завершения карьеры футболиста Эдвин ван дер Сар работал в «Аяксе» сперва руководителем отдела маркетинга, а затем – генеральным директором клуба. Незадолго до попадания в больницу Эдвин покинул свой пост в амстердамском клубе.