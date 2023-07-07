Легенда нидерландского футбола попал в реанимацию

«Аякс» официально сообщил о том, что у легенды и бывшего спортивного директора клуба Эдвина Ван дер Сара случилось кровоизлияние в мозг во время отпуска в Хорватии.

52-летнего экс-голкипера немедленно доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимации, его состояние стабильное.

Напомним, Ван дер Сар покинул пост спортивного директора «Аякса» в конце мая. Ранее в его услугах был заинтересован «Манчестер Юнайтед».