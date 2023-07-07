Легенда нидерландского футбола попал в реанимацию
У Эдвина Ван дер Сара случилось кровоизлияние в мозг
«Аякс» официально сообщил о том, что у легенды и бывшего спортивного директора клуба Эдвина Ван дер Сара случилось кровоизлияние в мозг во время отпуска в Хорватии.
52-летнего экс-голкипера немедленно доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимации, его состояние стабильное.
Напомним, Ван дер Сар покинул пост спортивного директора «Аякса» в конце мая. Ранее в его услугах был заинтересован «Манчестер Юнайтед».
On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.— AFC Ajax (@AFCAjax) July 7, 2023
Once there is more concrete information, an update will follow.
Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9
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