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  4. Манчестер Юнайтед хочет пригласить Ван дер Сара на пост спортдира
Англия
21 октября 2022, 22:02 |
224
0

Манчестер Юнайтед хочет пригласить Ван дер Сара на пост спортдира

Сейчас легендарный экс-вратарь работает в «Аяксе»

21 октября 2022, 22:02 |
224
0
Манчестер Юнайтед хочет пригласить Ван дер Сара на пост спортдира
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдвин ван дер Сар

«Манчестер Юнайтед» хочет пригласить на пост спортивного директора Эдвина Ван дер Сара, который занимает аналогичную должность в «Аяксе». Его контракт с амстердамским клубом рассчитан до 2025 года.

Пока что я неясно, заинтересован ли в таком переходе сам Ван дер Сар. Два года назад он уже отклонил предложение «Манчестер Юнайтед».

Ван дер Сар выступал за «Манчестер Юнайтед» в качестве игрока в 2005 – 2011 годах. Главным тренером «Манчестер Юнайтед» сейчас является Эрик тен Хаг, который ранее также работал в «Аяксе».

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Манчестер Юнайтед Эдвин ван дер Сар Аякс
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Источник Voetbalprimeur
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