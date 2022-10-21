Манчестер Юнайтед хочет пригласить Ван дер Сара на пост спортдира
Сейчас легендарный экс-вратарь работает в «Аяксе»
«Манчестер Юнайтед» хочет пригласить на пост спортивного директора Эдвина Ван дер Сара, который занимает аналогичную должность в «Аяксе». Его контракт с амстердамским клубом рассчитан до 2025 года.
Пока что я неясно, заинтересован ли в таком переходе сам Ван дер Сар. Два года назад он уже отклонил предложение «Манчестер Юнайтед».
Ван дер Сар выступал за «Манчестер Юнайтед» в качестве игрока в 2005 – 2011 годах. Главным тренером «Манчестер Юнайтед» сейчас является Эрик тен Хаг, который ранее также работал в «Аяксе».
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