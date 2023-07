ВИДЕО. Бавария в спарринге забила сопернику 27 безответных голов

Немецкая «Бавария» провела первый товарищеский матч на летних предсезонных сборах.

Чемпионы Германии разгромили «Роттах-Эгерн», команду 9-го дивизиона, со счетом 27:0.

Товарищеский матч, 18 июля

Бавария – Роттах-Эгерн – 27:0 (18:0)

Голы: 1:0 Мусиала (3), 2:0 Гнабри (4), 3:0 Дэвис (8), 4:0 Гнабри (11), 5:0 Мусиала (13), 6:0 Лаймер (19), 7:0 Тель (22), 8:0 Мусиала (25), 9:0 Мазрауи (27), 10:0 Тель (29), 11:0 Упамекано (30), 12:0 Тель (34), 13:0 Сане (35), 14:0 Мусиала (36), 15:0 Тель (41), 16:0 Мусиала (42), 17:0 Гнабри (43), 18:0 Мусиала (44), 19:0 Забитцер (50), 20:0 Забитцер (63), 21:0 Забитцер (68), 22:0 Забитцер (70), 23:0 Забитцер (72), 24:0 Геррейру (75), 25:0 Гравенберх (82), 26:0 Коман (85), 27:0 Мане (89).

Бавария (1-й тайм): Ульрайх, Мазрауи, Упамекано, Павар, Дэвис, Киммих, Лаймер, Сане, Мусиала, Тель, Гнабри

Бавария (2-й тайм): Шенк, Кабадайи, Станишич, Сарр, Геррейру, Гравенберх, Горецка, Мане, Забитцер, Коман, Шупо-Мотинг (Ваннер, 56)

Видеообзор матча

A 27-0 win vs. FC Rottach-Egern! 👏 #packmas pic.twitter.com/jHQDQikgKR

The highlights from tonight's 27-0 win over Rottach-Egern 🎥#MiaSanMia