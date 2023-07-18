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18 июля 2023, 18:08 |
209
0

Криштиану РОНАЛДУ: «Саудовская лига лучше, чем МЛС»

Троллинг Месси?

18 июля 2023, 18:08 |
209
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Саудовская лига лучше, чем МЛС»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Звездный 38-летний португальский форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду поговорил с представителями СМИ после товарищеского матча против испанской «Сельты» (0:5) и заявил, что чемпионат Саудовской Аравии лучше, чем МЛС:

«Саудовская лига лучше МЛС. Сейчас все игроки едут сюда. Через год в Саудовскую Аравию приедет еще больше топ-футболистов.

Я открыл дорогу в саудовскую лигу, теперь все игроки переезжают сюда», – заявил КриРо.

Криштиану отыграл первый тайм в игре с «Сельтой». Поединок прошел в Португалии.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд товарищеские матчи Сельта чемпионат Саудовской Аравии по футболу Major League Soccer (MLS)
Источник The Guardian
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