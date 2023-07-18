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18 июля 2023, 04:22 | Обновлено 18 июля 2023, 04:27
103
0

Криштиану Роналду: «Я не вернусь в европейский футбол»

Легендарный португалец считает только АПЛ качественным чемпионатом в Европе

18 июля 2023, 04:22 | Обновлено 18 июля 2023, 04:27
103
0
Криштиану Роналду: «Я не вернусь в европейский футбол»
Твиттер Фабрицио Романо

Итальянский журналист Фабрицио Романо опубликовал твит со словами Криштиану Роналду, в котором тот говорит, что не собирается возвращаться играть в Европу.

«Я не вернусь в европейский футбол, дверь полностью закрыта ...Мне 38 лет, но также европейский футбол потерял много качества... Единственный достойный чемпионат - это Премьер-лига, они намного впереди всех остальных лиг» - цитирует журналист слова Криштиану.

Напомним, что сейчас Роналду выступает за «Аль-Наср» из Саудиской Аравии, в который он перешел после того, как английский «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт.

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Фабрицио Романо Криштиану Роналду Английская Премьер-лига
Источник Фабрицио Романо
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