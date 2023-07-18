Криштиану Роналду: «Я не вернусь в европейский футбол»
Легендарный португалец считает только АПЛ качественным чемпионатом в Европе
Итальянский журналист Фабрицио Романо опубликовал твит со словами Криштиану Роналду, в котором тот говорит, что не собирается возвращаться играть в Европу.
«Я не вернусь в европейский футбол, дверь полностью закрыта ...Мне 38 лет, но также европейский футбол потерял много качества... Единственный достойный чемпионат - это Премьер-лига, они намного впереди всех остальных лиг» - цитирует журналист слова Криштиану.
🚨⛔️ Cristiano Ronaldo: "I won't return to European football, the door is completely closed".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023
"I'm 38 years old, also European football has lost lot of quality... only valid one is Premier League, they're way ahead of all the other leagues". pic.twitter.com/czxco9PzlM
Напомним, что сейчас Роналду выступает за «Аль-Наср» из Саудиской Аравии, в который он перешел после того, как английский «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт.
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