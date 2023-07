Криштиану Роналду: «Я не вернусь в европейский футбол»

Итальянский журналист Фабрицио Романо опубликовал твит со словами Криштиану Роналду, в котором тот говорит, что не собирается возвращаться играть в Европу.

«Я не вернусь в европейский футбол, дверь полностью закрыта ...Мне 38 лет, но также европейский футбол потерял много качества... Единственный достойный чемпионат - это Премьер-лига, они намного впереди всех остальных лиг» - цитирует журналист слова Криштиану.

🚨⛔️ Cristiano Ronaldo: "I won't return to European football, the door is completely closed".



"I'm 38 years old, also European football has lost lot of quality... only valid one is Premier League, they're way ahead of all the other leagues". pic.twitter.com/czxco9PzlM