Источник: Интер готовит официальные предложения по Трубину и киперу Баварии
Миланская команда почти продала Андре Онана в «Манчестер Юнайтед»
Миланский футбольный клуб «Интер» готовит официальные предложения по украинскому голкиперу донецкого «Шахтера» Анатолию Трубину и швейцарскому вратарю Яну Зоммеру из «Баварии».
Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, запросы будут сделаны в ближайшие часы.
Романо утверждает, что основной кипер «нерадзурри» Андре Онана покинет команду и перейдет в «Манчестер Юнайтед». В связи с уходом камерунца, «Интер» настроен подписать и Трубина, и Зоммера.
Inter are preparing their official bids to sign two goalkeepers after selling André Onana to Manchester United in the next hours ⤵️⚫️🔵— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2023
◉ Yann Sommer from Bayern.
◉ Anatolji Trubin from Shakhtar.
Inter will bid for both and will try to sign both. pic.twitter.com/0VoTsrRwsY
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