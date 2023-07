Источник: Интер готовит официальные предложения по Трубину и киперу Баварии

Миланский футбольный клуб «Интер» готовит официальные предложения по украинскому голкиперу донецкого «Шахтера» Анатолию Трубину и швейцарскому вратарю Яну Зоммеру из «Баварии».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, запросы будут сделаны в ближайшие часы.

Романо утверждает, что основной кипер «нерадзурри» Андре Онана покинет команду и перейдет в «Манчестер Юнайтед». В связи с уходом камерунца, «Интер» настроен подписать и Трубина, и Зоммера.

Inter are preparing their official bids to sign two goalkeepers after selling André Onana to Manchester United in the next hours ⤵️⚫️🔵



◉ Yann Sommer from Bayern.

◉ Anatolji Trubin from Shakhtar.



Inter will bid for both and will try to sign both. pic.twitter.com/0VoTsrRwsY