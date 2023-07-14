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  4. Источник: Интер готовит официальные предложения по Трубину и киперу Баварии
Италия
14 июля 2023, 04:05 |
22
0

Источник: Интер готовит официальные предложения по Трубину и киперу Баварии

Миланская команда почти продала Андре Онана в «Манчестер Юнайтед»

14 июля 2023, 04:05 |
22
0
Источник: Интер готовит официальные предложения по Трубину и киперу Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Миланский футбольный клуб «Интер» готовит официальные предложения по украинскому голкиперу донецкого «Шахтера» Анатолию Трубину и швейцарскому вратарю Яну Зоммеру из «Баварии».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, запросы будут сделаны в ближайшие часы.

Романо утверждает, что основной кипер «нерадзурри» Андре Онана покинет команду и перейдет в «Манчестер Юнайтед». В связи с уходом камерунца, «Интер» настроен подписать и Трубина, и Зоммера.

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Источник Twitter
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