Источник: МЮ близок к трансферу Онана. Сумма сделки – 50 млн евро + бонусы

Камерунский голкипер миланского «Интера» Андре Онана близок к переходу в английский «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, вчера, 13 июля, стороны провели положительный этап переговоров, и теперь они близки к завершению.

Сумма трансфера составил 50 миллионов евро + бонусы.

Также Романо опубликовал фото Андре с его последнего ужина в Милане, в ресторане Ботинеро Хавьера Дзанетти.

BREAKING: Manchester United are now closing in on André Onana deal as final verbal proposal has been made during talks today. 🚨🔴 #MUFC Understand it’s €50m fee plus €5m add ons. Structure of add ons being discussed then… done deal. It’s imminent, as expected. 🇨🇲 pic.twitter.com/o4aRP8YCWr

📸👋🏻 André Onana on his final dinner in Milano, here at Javier Zanetti’s Botinero restaurant.



Manchester United and Inter are closing in on final details of the deal. 🔴🇨🇲



All parties expect Onana to become new Man United player in the next hours.



Almost there ⏳⌛️ pic.twitter.com/VUWegECsaZ