ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал немецкого защитника, выступавшего в Дании

Итальянский клуб «Интер» подписал немецкого защитника Янна-Ауреля Биссека, который выступал за датский «Орхус».

Контракт 22-летнего футболиста рассчитан до лета 2028 года.

Биссек принимал участие в минувшем чемпионате Европы 2023 U-21, однако немцы не сумели выйти из группы.

Янн-Аурель играл за «Орхус» в сезоне 2021/22 на правах аренды из «Кельна», а затем заключил с датским клубом полноценное соглашение.

Биссек за «Орхус» суммарно за два сезона сыграл 68 матчей и забил 6 голов.

