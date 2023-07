WTA: Из-за войны уважаем позицию украинок не жать руку соперницам из рф, рб

Женская теннисная организация (WTA) опубликовала официальное заявление по поводу отказа украинских спортсменов пожимать руку представителям россии и беларуси:

«После досадных обстоятельств и недоразумений во вчерашнем матче на Уимблдоне (вместе с другими матчами за последние несколько недель), WTA хотела бы придать ясность по поводу послематчевых рукопожатий.

В связи с продолжающейся позорной войной WTA уважает позицию украинских спортсменов относительно отказа от традиции рукопожатия с соперницами (из россии и беларуси) в конце матча, поскольку это личное решение. У нас одни из лучших в мире болельщиков, мы благодарны за их страсть и преданность, а также благодарим их за понимание и уважение к спортсменам».

9 июля украинка Элина Свитолина обыграла Викторию Азаренко из рб в матче 1/8 финала Уимблдона-2023. После завершения встречи Свитолина не пожала руку Азаренко, а болельщики освистали белоруску.

