ВИДЕО. Азаренко освистали после матча со Свитолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) обыграла 20-ю ракетку мира Викторию Азаренко в четвертом круге Уимблдонского турнира (2:6, 6:4, 7:6). Большинство зрителей на трибунах во время матча поддерживали украинку.

После матча болельщики на корте №1 освистали теннисистку из рб, которая уходила в подтрибунное помещение. Азаренко в ответ улыбнулась и покачала головой.

Отметим, что на Ролан Гаррос болельщики освистывали украинских теннисисток, которые не жали руки спортсменкам из рф и рб.

В четвертьфинале Свитолина сразится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек, которая играет с ленточкой в цветах Украины.