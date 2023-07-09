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Уимблдон
09 июля 2023, 23:16 |
103
1

ВИДЕО. Азаренко освистали после матча со Свитолиной

Болельщики в Лондоне и Париже кардинально отличаются

09 июля 2023, 23:16 |
103
1
ВИДЕО. Азаренко освистали после матча со Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Азаренко

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) обыграла 20-ю ракетку мира Викторию Азаренко в четвертом круге Уимблдонского турнира (2:6, 6:4, 7:6). Большинство зрителей на трибунах во время матча поддерживали украинку.

После матча болельщики на корте №1 освистали теннисистку из рб, которая уходила в подтрибунное помещение. Азаренко в ответ улыбнулась и покачала головой.

Отметим, что на Ролан Гаррос болельщики освистывали украинских теннисисток, которые не жали руки спортсменкам из рф и рб.

В четвертьфинале Свитолина сразится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек, которая играет с ленточкой в цветах Украины.

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Виктория Азаренко Элина Свитолина Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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Alehandro
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