ВИДЕО. Азаренко освистали после матча со Свитолиной
Болельщики в Лондоне и Париже кардинально отличаются
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) обыграла 20-ю ракетку мира Викторию Азаренко в четвертом круге Уимблдонского турнира (2:6, 6:4, 7:6). Большинство зрителей на трибунах во время матча поддерживали украинку.
После матча болельщики на корте №1 освистали теннисистку из рб, которая уходила в подтрибунное помещение. Азаренко в ответ улыбнулась и покачала головой.
Отметим, что на Ролан Гаррос болельщики освистывали украинских теннисисток, которые не жали руки спортсменкам из рф и рб.
В четвертьфинале Свитолина сразится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек, которая играет с ленточкой в цветах Украины.
July 9, 2023
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