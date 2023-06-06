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  4. ВИДЕО. Зрители на Ролан Гаррос освистали Свитолину после матча с Соболенко
Ролан Гаррос
06 июня 2023, 16:40 | Обновлено 06 июня 2023, 17:18
2059
3

ВИДЕО. Зрители на Ролан Гаррос освистали Свитолину после матча с Соболенко

Украинка даже не посмотрела в сторону соперницы после завершения матча

06 июня 2023, 16:40 | Обновлено 06 июня 2023, 17:18
2059
3
ВИДЕО. Зрители на Ролан Гаррос освистали Свитолину после матча с Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Арина Соболенко

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№192 WTA) в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко.

После завершения матча Свитолина даже не посмотрела в сторону соперницы, которая демонстративно ждала ее у сетки для рукопожатия. За это украинка была освистана болельщиками на трибунах корта Филиппа Шатрие – центральной арены французского мейджора.

Интересно, что после матча с Мартой Костюк Соболенко в разговоре с прессой говорила, что понимает, почему укрианки не жмут руки представительницам рф и рб. Также в разговоре с журналистами свою позицию ранее детально аргументировала и сама Свитолина.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

После того, как в адрес Свитолиной пошла негативная реакция от трибун, Соболенко ехидно улыбнулась в сторону своего бокса.

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Элина Свитолина Арина Соболенко Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Олександр Радченко
Зачем кацапскую пропаганду повторять ?Никто не освистывал .Хотя чему удивляться здесь и ломаченко пиарят .
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+4
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Nordenus
Да болелы на РГ освистывают всех подряд)) Они могут болеть за тебя в одном матче, а потом освистать в другом
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+3
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