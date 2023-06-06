ВИДЕО. Зрители на Ролан Гаррос освистали Свитолину после матча с Соболенко

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№192 WTA) в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко.

После завершения матча Свитолина даже не посмотрела в сторону соперницы, которая демонстративно ждала ее у сетки для рукопожатия. За это украинка была освистана болельщиками на трибунах корта Филиппа Шатрие – центральной арены французского мейджора.

Интересно, что после матча с Мартой Костюк Соболенко в разговоре с прессой говорила, что понимает, почему укрианки не жмут руки представительницам рф и рб. Также в разговоре с журналистами свою позицию ранее детально аргументировала и сама Свитолина.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

После того, как в адрес Свитолиной пошла негативная реакция от трибун, Соболенко ехидно улыбнулась в сторону своего бокса.