СВЕНТЕК: Дождь? Читала, спала, собирала LEGO. К сожалению, пришлось играть

18 февраля вторая ракетка мира Ига Свентек из Польши разгромила обидчицу Ангелины Калининой Викторию Азаренко (WTA 34) в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ) со счетом 6:0, 6:2.

Ига начала встречу с Викторией в 17:40 по Киеву, хотя изначально старт был запланирован на 12:00. Игры пришлось переносить из-за дождей.

После победы над Азаренко Свентек рассказала, чем занималась, пока ждала начала поединка:

«Я читала книгу. Я немного поспала. Затем начала собирать LEGO. Потом, к сожалению, мне пришлось пойти играть... Так что LEGO пришлось подождать», – сказала Ига во флеш-интервью на корте.

В 3-м раунде Ига сыграет против украинки Даяны Ястремской.

