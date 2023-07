Алькарас не без проблем вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв 28-ю ракетку

Первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) вышел в 1/8 финала Уимблдона-2023.

В третьем раунде травяного мейджора Карлитос в четырех сетах обыграл Николаса Харри (АТР 28) из Чили за 3 часа и 58 минут.

Уимблдон-2023. 1/16 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Николас Харри (Чили) [25] – 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5

В четвертом сете испанец уступал 0:3, однако смог перевернуть ход партии и завершить поединок быстрее.

Это была вторая встреча теннисистов. Карлос выиграл оба матча.

В четвертом раунде Уимблдона Алькарас сыграет против победителя матча Маттео Берреттини – Александр Зверев.

Alcaraz digs deep 💪



The No.1 seed defeats Nicolas Jarry in just shy of four hours, 6-3, 6-7(6), 6-3, 7-5#Wimbledon pic.twitter.com/bb4tWtIzFZ