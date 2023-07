Суперстарт от Карлитоса. Алькарас разгромил опытного француза на Уимблдоне

Первый номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) успешно стартовал на Уимблдоне-2023.

В 1/64 финала травяного мейджора испанец в трех сетах уверенно обыграл 36-летнего Жереми Шарди (ATP 542) из Франции за 1 час и 55 минут.

Уимблдон-2023. 1/64 финала

Карлос Алькрас (Испания) [1] – Жереми Шарди (Франция) – 6:0, 6:2, 7:5

За матч Алькарас отдал всего 1 подачу.

Это была первая встреча теннисистов.

В следующем раунде Уимблдона Карлос сыграет против победителя матча Александр Мюллер – Артур Риндернкнех.

Racing through to the second round 🏎️ #Wimbledon | @carlosalcaraz pic.twitter.com/gEhXmDm1zi

Through with a smile 😄



Top seed @carlosalcaraz defeats Chardy in the final career match of the Frenchman!#Wimbledon pic.twitter.com/mHv62AVVFv