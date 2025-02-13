Реал готов продать суперзвезду. Клуб запланировал трансферы топов на замену

Мадридский «Реал» рассматривает трансфер звездного вингера Винисиуса Жуниора.

По информации испанских СМИ, клуб недоволен тем, что игрок рассматривает переход в Саудовскую Аравию. В Мадриде готовы отпустить игрока за солидные деньги и уже даже решили, куда инвестировать миллионы от шейхов.

На позицию Винисиуса клуб готов купить звездного вингера «Милана» Рафаэля Леау, помимо португальца в трансферный лист «Реала» входит и шведский голеадор «Спортинга» Виктор Дьокереш.

Ранее Винисиус Жуниор отреагировал на дерзкий баннер фанатов «Манчестер Сити».