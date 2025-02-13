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Испания
13 февраля 2025, 22:50 |
1733
0

Реал готов продать суперзвезду. Клуб запланировал трансферы топов на замену

Мадридский клуб рассматривает трансфер Винисиуса Жуниора

13 февраля 2025, 22:50 |
1733
0
Реал готов продать суперзвезду. Клуб запланировал трансферы топов на замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Мадридский «Реал» рассматривает трансфер звездного вингера Винисиуса Жуниора.

По информации испанских СМИ, клуб недоволен тем, что игрок рассматривает переход в Саудовскую Аравию. В Мадриде готовы отпустить игрока за солидные деньги и уже даже решили, куда инвестировать миллионы от шейхов.

На позицию Винисиуса клуб готов купить звездного вингера «Милана» Рафаэля Леау, помимо португальца в трансферный лист «Реала» входит и шведский голеадор «Спортинга» Виктор Дьокереш.

Ранее Винисиус Жуниор отреагировал на дерзкий баннер фанатов «Манчестер Сити».

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Виктор Дьекереш Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы Винисиус Жуниор
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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