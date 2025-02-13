Реал готов продать суперзвезду. Клуб запланировал трансферы топов на замену
Мадридский клуб рассматривает трансфер Винисиуса Жуниора
Мадридский «Реал» рассматривает трансфер звездного вингера Винисиуса Жуниора.
По информации испанских СМИ, клуб недоволен тем, что игрок рассматривает переход в Саудовскую Аравию. В Мадриде готовы отпустить игрока за солидные деньги и уже даже решили, куда инвестировать миллионы от шейхов.
На позицию Винисиуса клуб готов купить звездного вингера «Милана» Рафаэля Леау, помимо португальца в трансферный лист «Реала» входит и шведский голеадор «Спортинга» Виктор Дьокереш.
Ранее Винисиус Жуниор отреагировал на дерзкий баннер фанатов «Манчестер Сити».
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