В Фейеноорде бардак, а в Шахтере напряглись

«Фейеноорд» – одна из главных сенсаций нынешней Лиги чемпионов. Именно эта команда вынудила легендарного Гвардиолу причинять себе увечья после того, как «МанСити» на своем поле вместо 3:0 получил 3:3 в игре против команды из Роттердама. Да и разгромить «Баварию» 3:0 – не каждому дано. Далеко не каждому. А вот «Фейеноорду» было дано. Да и победа над «Миланом» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов о многом говорит…

И каким же было мое удивление, когда узнал, что главному тренеру «красно-белых» Брайану Приске после всех геройств его команды в ЛЧ указали на дверь. Причем не просто так указали, а после того, как его подопечные в рамках чемпионата страны выиграли 3:0, и до первого поединка 1/16 финала Лиги чемпионов против «Милана» оставалось два дня. Всего лишь два дня! Это что же надо было натворить этому Брайану Приске, чтобы получить вот такой вот от ворот поворот?

На поверку оказалось, что грешки за датским наставником вице-чемпиона Нидерландов таки водились. Но точно не до такой степени, дабы увольнять накануне главного матча в его тренерской карьере.

Получив изрядную порцию фанатского негодования по поводу отставки Приске, «Фейеноорду» пришлось дополнительно объясняться, ибо в первом сообщении причина досрочного разрыва с Приске не была указана.

Собственно, и управляющий директор «Фейеноорда» Деннис те Клоезе не особо пролил свет на ситуацию, заявив, что «хотя «Фейеноорд» и добился впечатляющих результатов в Лиге чемпионов, в последнее время в команде все было слишком непоследовательно, и мы не увидели достаточно существенного прогресса».

Об отсутствии «достаточно существенного прогресса» с управляющим директором «Фейеноорда» при большом желании можно согласиться.

Арне Слот, уходя в «Ливерпуль», оставлял своему преемнику – кто бы им ни стал – отличное наследство. В минувшем сезоне роттердамский коллектив стал вице-чемпионом Голландии, а перед этим – и вовсе чемпионом. Боссы «красно-белых» вправе были ожидать и от Приске подобных результатов. Тем более, что датчанин на предыдущих рабочих местах оставил о себе не только положительные впечатления, но и выигранные титулы.

К примеру, Брайан выиграл чемпионат Дании с «Мидтьюлланном», а непосредственно перед переходом в Роттердам дважды первенствовал в чемпионате Чехии со «Спартой».

Казалось, что и на новом месте у этого специалиста все покатится по накатанной, ведь в первом матче сезона ему удалось добыть Суперкубок Нидерландов в огненном поединке с ПСВ (ничья 4:4 в основное время, и победа «Фейеноорда» в серии пенальти).

Но, резво стартовав, далее Приске попал впросак. Всего лишь две победы в первых семи поединках Эредивизии. Дальше его подопечных немного попустило, и они начали клепать победы, однако важнейшие поединки – против «Аякса» и ПСВ – были проиграны. Заблаговременно вылетела команда и с розыгрыша национального Кубка.

И по состоянию на сейчас, то есть, после 22 туров, «Фейеноорд» занимает в чемпионате страны лишь четвертое место. Да, есть игра в запасе, но гипотетическая победа в этой игре может позволить «красно-белым» лишь сравняться по очкам с главном сенсацией нынешнего голландского первенства – «Утрехтом». А вот угнаться за ушедшими в отрыв «Аяксом» и ПСВ уже вряд ли получится: девять очков форы.

К тому же, не такими уж однозначными оказались результаты «Фейеноорда» и в чемпионской Лиге. Да, геройства команды Приске на «Этихаде» еще нескоро забудутся. Как и крупная победа над самой «Баварией». Но как можно было в последнем туре основного раунда так влететь (1:6) «Лиллю»?

Однако и это еще не все. То, о чем умолчал те Клоезе, в полный голос раструбили нидерландские СМИ. Если верить им на слово, то оказалось, что атмосфера в тренерском штабе Приске была по-настоящему токсичной.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Де Вольф (справа)

Придя в Роттердам, датчанин привел с собой и тренерский штаб. Однако один наставник достался ему в наследство от Слота – знаковый для «Фейеноорда» человек: знаменитый экс-игрок Джон Де Вольф. И вот с этим Джоном наш Брайан не нашел общего языка. От слова совсем.

Дошло до того, что когда Приске со своими привезенными ассистентами праздновал голы своих подопечных, то Де Вольф нервно курил в сторонке. Ну, насчет курил я переборщил, но что не радовался – так это точно.

Приске всеми возможными способами пытался выжить Де Вольфа из команды, натравливая на него и своих ассистентов, и работников клуба, но в итоге опростоволосился сам.

Руководство «Фейеноорда» в этом междусобойчике заняло сторону Де Вольфа. И за два дня перед матчем против «Милана», сразу после победы в роттердамском дерби над «Спартой» 3:0, Брайан Приске был отправлен в отставку. Следом за датчанином последовали и его ассистенты. Все те, кого он привел с собой.

Getty Images/Global Images Ukraine. Паскаль Босхарт

Де Вольф, понятное дело, остался. И считался главным кандидатом на вакантное место. Однако в игре против «Милана» действиями вице-чемпиона Нидерландов руководил Паскаль Босхарт, возглавляющий молодежную команду «Фейеноорда».

Вы спросите: а к чему тогда тут «Шахтер»? Да все предельно просто. Босхарт – временная кандидатура. И роттердамский клуб активно ищет специалиста, который бы на постоянной основе возглавил «красно-белых». И одной из самых желанных кандидатур на эту должность, если верить прессе, как раз и является нынешний рулевой «горняков» Марино Пушич, в свое время работавший в «Фейеноорде» ассистентом Арне Слота.

Более того, в прессе промелькнула информация, что клуб из Роттердама готов в режиме «прямо сейчас» назначить Пушича главным. Наверняка Марино в курсе происходящего. Вот поэтому в «Шахтере» и напряглись.