ATP09 февраля 2025, 05:41 |
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Карлос Алькарас – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча АТР 500 в Роттердаме 9 февраля в 16:30
09 февраля 2025, 05:41 |
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9 февраля состоится финальный матч на турнире АТР 500 в Роттердаме, Нидерланды.
В решающем поединке Карлос Алькарас (Испания, ATP 3) сыграет против Алекса де Минаура (Австралия, ATP 8). Поединок пройдет на центральном корте и начнется в 16:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Алькараса.
Карлос будет бороться за 17-й трофей в карьере, а Алекс – за 10-й.
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