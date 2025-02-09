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  4. Карлос Алькарас – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
09 февраля 2025, 05:41 |
39
0

Карлос Алькарас – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча АТР 500 в Роттердаме 9 февраля в 16:30

09 февраля 2025, 05:41 |
39
0
Карлос Алькарас – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

9 февраля состоится финальный матч на турнире АТР 500 в Роттердаме, Нидерланды.

В решающем поединке Карлос Алькарас (Испания, ATP 3) сыграет против Алекса де Минаура (Австралия, ATP 8). Поединок пройдет на центральном корте и начнется в 16:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Алькараса.

Карлос будет бороться за 17-й трофей в карьере, а Алекс – за 10-й.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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