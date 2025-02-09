Карлос Алькарас – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 февраля состоится финальный матч на турнире АТР 500 в Роттердаме, Нидерланды.

В решающем поединке Карлос Алькарас (Испания, ATP 3) сыграет против Алекса де Минаура (Австралия, ATP 8). Поединок пройдет на центральном корте и начнется в 16:30 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Алькараса.

Карлос будет бороться за 17-й трофей в карьере, а Алекс – за 10-й.

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