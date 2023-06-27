Волшебный беттинг. Роналдиньо запустил собственный сайт для ставок на спорт
Сама платформа принадлежит компании Digital Ventures
Бывший футболист «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо запустил свой собственный сайт спортивных ставок и онлайн-азартных игр под названием Bruxo10.bet.
Название сайта – отсылка к «Эль Брухо» (Волшебник), прозвищу бывшего полузащитника.
Сейчас платформа принадлежит компании Digital Ventures, поскольку сейчас площадка Роналдиньо проходит процедуру лицензирования в Бразилии. Пока что ресурс будет работать по игорной лицензии Кюрасао.
В дополнение к спортивным ставкам сайт предлагает игры в режиме реального времени и слоты от основных поставщиков отрасли, таких как Pragmatic Play, evoplay, Caleta, Play'n GO, Vibra Gaming и других. Кроме того, будут предложены некоторые из наиболее востребованных игр, такие как Aviator, Spaceman, Penalty Shoot-Out и другие.
Чтобы представить проект, Роналдиньо провел презентацию с различными спортивными мероприятиями. Среди них бразильская звезда продвигала Witch10 Footvolley Challenge, который ознаменовал дебют букмекерской конторы.
Также было подчеркнуто, что на веб-сайте Bruxo10.bet действует политика «Ответственной игры» и «Самоисключение». Эта мера позволяет игрокам устанавливать личные ограничения и контролировать свое время и расходы на платформе.
Está na hora de abrir a Casa do Bruxo pra vocês! Chegou a @Bruxo10Bet a casa de apostas especializada em Bruxaria. Tá com o palpite em dia!? Vem se divertir com a gente. 🪄 pic.twitter.com/xkQyPmQABa— Ronaldinho (@10Ronaldinho) June 22, 2023
Em clima junino, te convidamos a fazer seu palpite do dia aqui na Casa do Bruxo 😉🎉— Bruxo10.Bet (@Bruxo10Bet) June 25, 2023
Aproveite nossas melhores cotações para garantir a bruxaria do dia 🧙🏿♂️#saojoao #bruxo10 #bruxo10bet pic.twitter.com/4PguD6mGUy
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