Волшебный беттинг. Роналдиньо запустил собственный сайт для ставок на спорт

Бывший футболист «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо запустил свой собственный сайт спортивных ставок и онлайн-азартных игр под названием Bruxo10.bet.



Название сайта – отсылка к «Эль Брухо» (Волшебник), прозвищу бывшего полузащитника.

Сейчас платформа принадлежит компании Digital Ventures, поскольку сейчас площадка Роналдиньо проходит процедуру лицензирования в Бразилии. Пока что ресурс будет работать по игорной лицензии Кюрасао.

В дополнение к спортивным ставкам сайт предлагает игры в режиме реального времени и слоты от основных поставщиков отрасли, таких как Pragmatic Play, evoplay, Caleta, Play'n GO, Vibra Gaming и других. Кроме того, будут предложены некоторые из наиболее востребованных игр, такие как Aviator, Spaceman, Penalty Shoot-Out и другие.

Чтобы представить проект, Роналдиньо провел презентацию с различными спортивными мероприятиями. Среди них бразильская звезда продвигала Witch10 Footvolley Challenge, который ознаменовал дебют букмекерской конторы.

Также было подчеркнуто, что на веб-сайте Bruxo10.bet действует политика «Ответственной игры» и «Самоисключение». Эта мера позволяет игрокам устанавливать личные ограничения и контролировать свое время и расходы на платформе.

Está na hora de abrir a Casa do Bruxo pra vocês! Chegou a @Bruxo10Bet a casa de apostas especializada em Bruxaria. Tá com o palpite em dia!? Vem se divertir com a gente. 🪄 pic.twitter.com/xkQyPmQABa