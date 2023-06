ФОТО. Ребров замечен на стадионе в Бухаресте перед матчем молодежки Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров был замечен на стадионе в Бухаресте перед матчем молодежки «сине-желтых» в 3-м туре группового этапа Евро-2023 U-21 против Испании.

Украинский специалист будет наблюдать за подопечными Руслана Ротаня.

24 июня молодежная сборная Украины обыграла Румынии со счетом 1:0. Благодаря этой победе украинцы гарантировали место в 1/4 финала турнира. Сегодня, 27 июня, «сине-желтые» встретятся с испанской командой.

Senior NT manager Serhiy Rebrov is in the building for tonight’s U21 match 🇪🇸🇺🇦 pic.twitter.com/SNFNO2YPq9