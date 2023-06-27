ФОТО. Ребров замечен на стадионе в Бухаресте перед матчем молодежки Украины
Наставник сборной Украины будет наблюдать за подопечными Ротаня против Испании
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров был замечен на стадионе в Бухаресте перед матчем молодежки «сине-желтых» в 3-м туре группового этапа Евро-2023 U-21 против Испании.
Украинский специалист будет наблюдать за подопечными Руслана Ротаня.
24 июня молодежная сборная Украины обыграла Румынии со счетом 1:0. Благодаря этой победе украинцы гарантировали место в 1/4 финала турнира. Сегодня, 27 июня, «сине-желтые» встретятся с испанской командой.
Senior NT manager Serhiy Rebrov is in the building for tonight’s U21 match 🇪🇸🇺🇦 pic.twitter.com/SNFNO2YPq9— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 27, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Останется в клубе после завершения карьеры игрока
В опалу попал Андрей Сахневич