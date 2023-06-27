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  4. ФОТО. Ребров замечен на стадионе в Бухаресте перед матчем молодежки Украины
Чемпионат Европы
27 июня 2023, 21:29 |
1091
1

ФОТО. Ребров замечен на стадионе в Бухаресте перед матчем молодежки Украины

Наставник сборной Украины будет наблюдать за подопечными Ротаня против Испании

27 июня 2023, 21:29 |
1091
1
ФОТО. Ребров замечен на стадионе в Бухаресте перед матчем молодежки Украины
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров был замечен на стадионе в Бухаресте перед матчем молодежки «сине-желтых» в 3-м туре группового этапа Евро-2023 U-21 против Испании.

Украинский специалист будет наблюдать за подопечными Руслана Ротаня.

24 июня молодежная сборная Украины обыграла Румынии со счетом 1:0. Благодаря этой победе украинцы гарантировали место в 1/4 финала турнира. Сегодня, 27 июня, «сине-желтые» встретятся с испанской командой.

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Источник Twitter
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maverik
Правильный подход Станиславович.
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