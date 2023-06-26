Во вторник, 27 июня в Бухаресте на стадионе «Гюлешти» сборная Украины проведет матч третьего тура группового этапа молодежного Евро-2023 против Испании. Начало матча – в 21:45 по Киеву.

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Сборная Украины на нынешнем Евро-2023 приятно впечатлила качеством и содержанием своей игры, даже несмотря на то, что в обеих победных матчах у команды Руслана Ротаня были отдельные провальные отрезки матчей. Так или иначе, 6 очков – и «сине-желтые» досрочно обеспечили себе место в четвертьфинале, и теперь нужно обыгрывать испанцев для того, чтобы выйти туда с первого места в группе.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на канале Суспильне.

Испания U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция