Испания U21

Во вторник, 27 июня, состоится поединок 3 тура группового этапа молодежного чемпионата Европы, в котором будут играть сборные Испании и Украины. Игра пройдет в Бухаресте (Румыния) на поле стадиона «Джулешти», начало – в 21:45 по Киеву.

Сборная Испании U-21, являясь одним из главных фаворитов чемпионата Европы, подтвердила свой статус уверенными победами над Румынией и Хорватией. Забив четыре гола и не пропустив ни одного, испанцы занимают первое место в своей группе и имеют преимущество в разнице забитых-пропущенных голов, что позволяет им избежать игры с Францией в четвертьфинале. Команда возглавляется тренером Санти Денией, имеющим большой опыт работы с молодежными сборными и знающим, как вести свою команду к успеху.

Сборная Украины U-21 также впечатляет на турнире своей игрой, хотя имеет несколько провальных моментов в победных матчах. Благодаря двум победам команда обеспечила себе место в четвертьфинале, но для получения первого места в группе нужно победить Испанию. Этот матч также имеет немаловажное значение для Украины в контексте борьбы за путевку на Олимпиаду-2024. Любое очко или гол могут иметь решающее значение и команда надеется забить свой первый гол в ворота сильной испанской сборной.

Есть потенциально опасные новости о техническом поражении в матче с Хорватией из-за участия там игроков национальной сборной, но сомневаемся, что УЕФА пойдет на то, чтобы сделать такой прецендент.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Испания U-21 – Украина U-21 в украинской версии сайта.