Испания U21

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27.06.2023 21:45 - : -
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27 июня 2023, 00:36 | Обновлено 27 июня 2023, 01:16
277
0

Испания U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка групового этапа молодежного чемпионата Европы

27 июня 2023, 00:36 | Обновлено 27 июня 2023, 01:16
277
0
Испания U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча
27 июня в 0:31 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

Во вторник, 27 июня, состоится поединок 3 тура группового этапа молодежного чемпионата Европы, в котором будут играть сборные Испании и Украины. Игра пройдет в Бухаресте (Румыния) на поле стадиона «Джулешти», начало – в 21:45 по Киеву.

Сборная Испании U-21, являясь одним из главных фаворитов чемпионата Европы, подтвердила свой статус уверенными победами над Румынией и Хорватией. Забив четыре гола и не пропустив ни одного, испанцы занимают первое место в своей группе и имеют преимущество в разнице забитых-пропущенных голов, что позволяет им избежать игры с Францией в четвертьфинале. Команда возглавляется тренером Санти Денией, имеющим большой опыт работы с молодежными сборными и знающим, как вести свою команду к успеху.

Сборная Украины U-21 также впечатляет на турнире своей игрой, хотя имеет несколько провальных моментов в победных матчах. Благодаря двум победам команда обеспечила себе место в четвертьфинале, но для получения первого места в группе нужно победить Испанию. Этот матч также имеет немаловажное значение для Украины в контексте борьбы за путевку на Олимпиаду-2024. Любое очко или гол могут иметь решающее значение и команда надеется забить свой первый гол в ворота сильной испанской сборной.

Есть потенциально опасные новости о техническом поражении в матче с Хорватией из-за участия там игроков национальной сборной, но сомневаемся, что УЕФА пойдет на то, чтобы сделать такой прецендент.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Испания U-21 – Украина U-21 в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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