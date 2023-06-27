Испания U21

Руслан Ротань на матч против Испании практически полностью изменил состав. Только Вивчаренко и Крыськив третий поединок подряд начали в основном составе. Брагару играл с первых минут в матче против Хорватии. Остальные восемь исполнителей первый раз вышли в стартовом составе на этом чемпионате Европы. Видимо, наставник сборной Украины решил, что физическое состояние основных игроков перед плей-офф важнее, чем борьба за первое место в группе. Ведь на решающей стадии слабых соперников все равно не будет. Именно там нужно будет выкладываться на полную, а не в матче, который по сути почти ничего не решает.

Главный тренер молодежной сборной Испании Санти Дения Санчес (во время карьеры игрока известный как Санти) поступил аналогично. На поле также вышли футболисты, которые не были основными в предыдущих матчах. Только Оян Сансет начинал их с первых минут. Однако стоит отметить, что почти все вышедшие в «старте» – игроки основной обоймы клубов Ла Лиги. Например, тот же Сансет забил 10 голов за сезон в составе «Атлетика» из Бильбао.

Обе команды исповедуют почти одинаковый стиль: много коротких и средних передач, длительный контроль мяча. Так они действовали и в этом матче. Что сразу бросилось в глаза в начале поединка – украинцы при обороне не собирались отсиживаться на своей половине поля, а использовали высокий блок, начиная встречать соперника выше центрального круга.

Первые пять минут прошли в спокойном режиме, а вот на 6-й минуте украинцы едва не привези гол в свои ворота. Очеретько отдал необъяснимый передачу поперек своей штрафной площадки, Камельо перехватил ее и оказался один на один с Нещеретом. Испанец оценил ситуацию, подумал и пробил, но голкипер, который вовремя сократил дистанцию, спас сборную Украины.

Через минуту забить могла наша команда. Крыськив вывел Вьюнника на ударную позицию в центре штрафной площадки, но его совсем немного опередил вратарь.

УАФ

На 21-й минуте футболисты и болельщики сборной Украины наверняка поблагодарили УЕФА за то, что на матчах группового турнира не работает VAR. Нещерет руками вводил мяч в игру, попал себе в ногу, форвард испанцев подобрал его и точно пробил в пустые ворота. К счастью, арбитр бежал в сторону центра поля и не мог в полной мере оценить эпизод, поэтому решил, что нашему вратарю мешали ввести мяч в игру и отменил взятие ворот. Не исключено, что игрок испанцев зацепил Нещерета рукой перед тем, как он собирался вбрасывать мяч, но по видеокартинке оценить это было невозможно.

На 27-й минуте случился очередной «привоз» от наших защитников. Салюк пытался отдать пас вратарю, но сделал это слабо. Камельо подхватил мяч и вышел один на один с Нещеретом, голкипер максимально сократил угол обстрела и совершил сейв ногой.

В первой половине первого тайма наша сборная вела игру, действовала первым номером, при потере мяча сразу прессинговала. Приблизительно с 30-й минуты скорость комбинационных действий у обеих команд снизилась. Зато испанцы чаще начали ускоряться индивидуально. И это создавало проблемы для нашей команды. Пиренейцы в борьбе один в один на скорости проходили украинцев, но за счет подстраховки наша сборная ликвидировала эти опасные проходы.

На 43-й минуте сборная Украины открыла счет, результативно завершив быструю контратаку. Назаренко в борьбе с защитником на высокой скорости пробежал по правому флангу полполя, ворвался в штрафную и вырезал передачу на голову Вьюннику, который с линии вратарской пробил под перекладину!

С первых же минут второго тайма сборная Испания завладела инициативой за счет того, что прибавила в скорости: быстрее двигались и игроки, и мяч. Уже на 49-й минуте сборная Украина пропустила. Рикельме набрал скорость на левом фланге, обыгрался в стеночку с партнером, вошел в штрафную площадку и прострелил. Сирота правильно выбрал позицию и старался выбить мяч, но попал в Желизко, от ноги которого мяч залетел в ворота.

УАФ

На 52-й минуте три наших игрока пропустили мяч, который катился поперек штрафной, а Нещерет, забирая в падении, чуть не бросил его себе за голову. Хорошо, что голкипер находился в стороне от створа ворот. Сегодняшний матч стал просто бенефисом детских ошибок игроков молодежки.

В течение половины второго тайма испанцы полностью контролировала ход игры. Украинцам приходилось в основном защищаться, что делали они довольно успешно. Испанцам нечасто удавалось входить в штрафную площадку, а удары из-за ее пределов блокировали украинцы.

Свою первую более-менее затяжную позиционную атаку наши футболисты провели только на 70-й минуте. Постепенно украинцы отодвинули игру от своих ворот. Способствовал этому выход на замену игроков основного состава: Кащука, Бражко, Судакова и Сикана.

На 81-й минуте сборная Украины вышла вперед. Длинную передачу от Сироты принял Сикан, и его в штрафной площадке руками зацепил голкипер Лео Роман. Украинский нападающий упал, а арбитр указал на 11-метроую отметку. Судаков уверенно реализовал пенальти.

УАФ

К сожалению, удержать победу украинской команде не удалось. На последней минуте основного времени Руис получил мяч в нашей штрафной, убрал Сироту и переиграл Нещерета.

Ничья в матче с Испанией не позволила команде Ротаня выиграть свою группу, однако все равно будет иметь важное турнирное значение. Это связано с борьбой за путевку на Олимпиаду-2024 в Париже. Существует далеко не фантастический сценарий, при котором одна из путевок на Игры будет разыгрываться в отдельном матче за пятое место. В нем примут участие две лучших команды из тех, кто проиграл в четвертьфинале. Так что любое очко или даже любой гол могут быть решающими.

Чемпионат Европы среди молодежных сборных. Группа В. 3 тур.

Испания U-21 – Украина U-21 - 2:2.

Желизко, 48, автогол, Руис, 90 - Вьюнник, 43, Судаков, 81, пенальти.

Крыськив, 7.

Испания U-21: Агирресабала (Лео Роман, 46) - Мартинес Лопес, Гильямон, Хила, Мануэль Санчес - Юернабе, Сансет (Руис, 63) - Барренечеа (Родри, 73), Орос Гуарте (Вейга, 83), Рикельме - Камельо (Бланко, 63).

Украина U-21: Нещерет - Лях, Салюк, Сирота, Вивчаренко (Сыч, 46) - Желизко, Очеретько (Судаков, 73) - Назаренко (Сикан, 73), Крыськив (Бражко, 62), Брагару (Кащук, 62) - Вьюнник.

Арбитр: Донатас Румшас (Литва).

Стадион: «Джулешти» (Бухарест, Румыния).

ИСПАНИЯ U-21 - УКРАИНА U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА