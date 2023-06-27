Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией
Евро
Испания U21
27.06.2023 21:45 – FT 2 : 2
УКРАИНА U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
27 июня 2023, 23:37 | Обновлено 28 июня 2023, 00:23
5802
68

Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией

Команда Ротаня дважды вела в счете, но могла и много пропустить после привозов защитников

27 июня 2023, 23:37 | Обновлено 28 июня 2023, 00:23
5802
68
Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией
uefa.com

Руслан Ротань на матч против Испании практически полностью изменил состав. Только Вивчаренко и Крыськив третий поединок подряд начали в основном составе. Брагару играл с первых минут в матче против Хорватии. Остальные восемь исполнителей первый раз вышли в стартовом составе на этом чемпионате Европы. Видимо, наставник сборной Украины решил, что физическое состояние основных игроков перед плей-офф важнее, чем борьба за первое место в группе. Ведь на решающей стадии слабых соперников все равно не будет. Именно там нужно будет выкладываться на полную, а не в матче, который по сути почти ничего не решает.

Главный тренер молодежной сборной Испании Санти Дения Санчес (во время карьеры игрока известный как Санти) поступил аналогично. На поле также вышли футболисты, которые не были основными в предыдущих матчах. Только Оян Сансет начинал их с первых минут. Однако стоит отметить, что почти все вышедшие в «старте» – игроки основной обоймы клубов Ла Лиги. Например, тот же Сансет забил 10 голов за сезон в составе «Атлетика» из Бильбао.

Обе команды исповедуют почти одинаковый стиль: много коротких и средних передач, длительный контроль мяча. Так они действовали и в этом матче. Что сразу бросилось в глаза в начале поединка – украинцы при обороне не собирались отсиживаться на своей половине поля, а использовали высокий блок, начиная встречать соперника выше центрального круга.

Первые пять минут прошли в спокойном режиме, а вот на 6-й минуте украинцы едва не привези гол в свои ворота. Очеретько отдал необъяснимый передачу поперек своей штрафной площадки, Камельо перехватил ее и оказался один на один с Нещеретом. Испанец оценил ситуацию, подумал и пробил, но голкипер, который вовремя сократил дистанцию, спас сборную Украины.

Через минуту забить могла наша команда. Крыськив вывел Вьюнника на ударную позицию в центре штрафной площадки, но его совсем немного опередил вратарь.

УАФ

На 21-й минуте футболисты и болельщики сборной Украины наверняка поблагодарили УЕФА за то, что на матчах группового турнира не работает VAR. Нещерет руками вводил мяч в игру, попал себе в ногу, форвард испанцев подобрал его и точно пробил в пустые ворота. К счастью, арбитр бежал в сторону центра поля и не мог в полной мере оценить эпизод, поэтому решил, что нашему вратарю мешали ввести мяч в игру и отменил взятие ворот. Не исключено, что игрок испанцев зацепил Нещерета рукой перед тем, как он собирался вбрасывать мяч, но по видеокартинке оценить это было невозможно.

На 27-й минуте случился очередной «привоз» от наших защитников. Салюк пытался отдать пас вратарю, но сделал это слабо. Камельо подхватил мяч и вышел один на один с Нещеретом, голкипер максимально сократил угол обстрела и совершил сейв ногой.

В первой половине первого тайма наша сборная вела игру, действовала первым номером, при потере мяча сразу прессинговала. Приблизительно с 30-й минуты скорость комбинационных действий у обеих команд снизилась. Зато испанцы чаще начали ускоряться индивидуально. И это создавало проблемы для нашей команды. Пиренейцы в борьбе один в один на скорости проходили украинцев, но за счет подстраховки наша сборная ликвидировала эти опасные проходы.

На 43-й минуте сборная Украины открыла счет, результативно завершив быструю контратаку. Назаренко в борьбе с защитником на высокой скорости пробежал по правому флангу полполя, ворвался в штрафную и вырезал передачу на голову Вьюннику, который с линии вратарской пробил под перекладину!

С первых же минут второго тайма сборная Испания завладела инициативой за счет того, что прибавила в скорости: быстрее двигались и игроки, и мяч. Уже на 49-й минуте сборная Украина пропустила. Рикельме набрал скорость на левом фланге, обыгрался в стеночку с партнером, вошел в штрафную площадку и прострелил. Сирота правильно выбрал позицию и старался выбить мяч, но попал в Желизко, от ноги которого мяч залетел в ворота.

УАФ

На 52-й минуте три наших игрока пропустили мяч, который катился поперек штрафной, а Нещерет, забирая в падении, чуть не бросил его себе за голову. Хорошо, что голкипер находился в стороне от створа ворот. Сегодняшний матч стал просто бенефисом детских ошибок игроков молодежки.

В течение половины второго тайма испанцы полностью контролировала ход игры. Украинцам приходилось в основном защищаться, что делали они довольно успешно. Испанцам нечасто удавалось входить в штрафную площадку, а удары из-за ее пределов блокировали украинцы.

Свою первую более-менее затяжную позиционную атаку наши футболисты провели только на 70-й минуте. Постепенно украинцы отодвинули игру от своих ворот. Способствовал этому выход на замену игроков основного состава: Кащука, Бражко, Судакова и Сикана.

На 81-й минуте сборная Украины вышла вперед. Длинную передачу от Сироты принял Сикан, и его в штрафной площадке руками зацепил голкипер Лео Роман. Украинский нападающий упал, а арбитр указал на 11-метроую отметку. Судаков уверенно реализовал пенальти.

УАФ

К сожалению, удержать победу украинской команде не удалось. На последней минуте основного времени Руис получил мяч в нашей штрафной, убрал Сироту и переиграл Нещерета.

Ничья в матче с Испанией не позволила команде Ротаня выиграть свою группу, однако все равно будет иметь важное турнирное значение. Это связано с борьбой за путевку на Олимпиаду-2024 в Париже. Существует далеко не фантастический сценарий, при котором одна из путевок на Игры будет разыгрываться в отдельном матче за пятое место. В нем примут участие две лучших команды из тех, кто проиграл в четвертьфинале. Так что любое очко или даже любой гол могут быть решающими.

Чемпионат Европы среди молодежных сборных. Группа В. 3 тур.

Испания U-21 – Украина U-21 - 2:2.

Желизко, 48, автогол, Руис, 90 - Вьюнник, 43, Судаков, 81, пенальти.

Крыськив, 7.

Испания U-21: Агирресабала (Лео Роман, 46) - Мартинес Лопес, Гильямон, Хила, Мануэль Санчес - Юернабе, Сансет (Руис, 63) - Барренечеа (Родри, 73), Орос Гуарте (Вейга, 83), Рикельме - Камельо (Бланко, 63).

Украина U-21: Нещерет - Лях, Салюк, Сирота, Вивчаренко (Сыч, 46) - Желизко, Очеретько (Судаков, 73) - Назаренко (Сикан, 73), Крыськив (Бражко, 62), Брагару (Кащук, 62) - Вьюнник.

Арбитр: Донатас Румшас (Литва).

Стадион: «Джулешти» (Бухарест, Румыния).

ИСПАНИЯ U-21 - УКРАИНА U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Испания U21 – Украина U21. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн. LIVE
Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?
Хорватия и Румыния расписали ничью в последнем матче на Евро-2023 U-21
сборная Украины по футболу U-21 сборная Испании по футболу U-21 Испания - Украина Евро-2023 U-21 отчеты
Источник Sport.ua
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ольга Харлан выиграла золото Европейских игр в фехтовании на саблях
Другие виды | 27 июня 2023, 20:23 6
Ольга Харлан выиграла золото Европейских игр в фехтовании на саблях
Ольга Харлан выиграла золото Европейских игр в фехтовании на саблях

Сборная Украины уже имеет 33 медали (17–9–6) на соревнованиях в Кракове

ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
Футбол | 27 июня 2023, 16:30 122
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев

Контракт рассчитан на два года

Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
Футбол | 27.06.2023, 11:05
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
Вьюнник ударом головой открыл счет. Идеальную передачу сделал Назаренко
Футбол | 27.06.2023, 22:39
Вьюнник ударом головой открыл счет. Идеальную передачу сделал Назаренко
Вьюнник ударом головой открыл счет. Идеальную передачу сделал Назаренко
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
Футбол | 27.06.2023, 21:15
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
Комментарии 68
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Макс Максов
Ну по справедливості, іспанці заслужили на нічию... Але і наші зіграли достойно!
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
Sunrise
Вообще нормальный матч. Хорошо что 7 очков взяли, может пригодится для отбора на ОИ.
P. S. Сложилось ощущение что везло с судейством. Все спорные решения, включая результативные были в нашу пользу. 
Ответить
+6
Alex T
Отлично прошли групповой этап, молодцы, ждем следующую стадию, фарт есть, значит и шансы могут быть!
Ответить
+6
Показать Скрыть 4 ответа
luceorius
 Гра нашої молоді набагато обнадійливіша, ніж гра національної команди, причому це вже ЧЄ, а не відбір. Навіть із Францією, навіть за відсутності такого доброзичливого суддівства, як сьогодні, команда Ротаня матиме шанси.
Ответить
+5
romanchik.8409
Если проиграем Франции,то необходимо,чтобы Англия вышла в полуфинал.   Тогда будем играть матч за 5 место и путёвку на Олимпиаду..7 очков на групповом этапе делают эти шансы высокими 
Ответить
+5
VARioR
Ну груповий етап нормально пройшли, лише по різниці м'ячів на другому місці. Тепер потрібно готуватись до Франції, там буде складно.
Ответить
+5
Gargantua
интересно Луческу смотрит матчи молодежки?
как ему Сирота?
обычный его матч как он весь сезон и в Динамо играл. Медленно, неуклюже, неаккуратно...
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
R1d3r
Молодцы. Ни одного матча не проиграли и вышли в плей-офф молодежного ЧЕ. Удачи в плей-офф! 
Ответить
+4
antt
Тут так критикують Ротаня а він якраз Дуже підходить молодіжці . Він взагалі  як гравець молодіжки не  те що тренер. Так що він там свій.
Ответить
+3
LEOLEO
По моему мнению матч был важный. Надо было любой ценой обыгрывать Испанию и выходить с первого места. А так..Ну попали на главного фаворита Францию...Стоило ли выпускать полудубль на этот матч?
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
pricolist
Гравці молодці. Але за 3 матчі у нас не було відрізку хоча би в 20 хвилин цілісної гри, гравці тупо за рахунок своєї майстерності здобували результат. Ротань абсолютно ніякий тренер, жодних комбінацій, розіграшів стандартів. 
Ответить
+3
Показать Скрыть 3 ответа
Andrey_1992
але взяли 7 очків з Ротанем, хто міг в таке повірити перед стартом турніру?
Ответить
+3
Показать Скрыть 3 ответа
u6464u
Тутечкі потрібно визнати що склад збірної пристойний і Ротань під набрався досвіду  що і дало такий результат , потрібно хлопцям і тренерському штабу подякувати за турнір , молодці, чому не замахнутись на більше .
Ответить
+2
elPadrino
и это второй состав
Ответить
+2
igor shmuylo
 я еще до игры за  день  сказал что будет ничья . И Украина будет играть с Франция. А то шо гол пропустили на последней минуты, так ето болезнь всех сборных Украины . 
Ответить
+1
Maks KROT
До матчи прогнозировал 1-2 ,2-2!!Конечно хотелось 1-2 и первое место ,ну как всегда как и у клубов  наших и сборных психология  такая или класса не хватает ,не можем в конце спокойно доиграть  и не пропустить  на последних минутах в почти в выиграном матче !!!!Ну удачи в 1/4 !!!!!Если будем играть в свой футбол и будет удача и везение то пройдем в полуфинал !!!!!!
Ответить
+1
DK1961
Теперь (скорее всего) выйдем на Францию, которая (по моему) дважды нас обула в отборе к чемпионату.
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
Burevestnik
взагалі команда зіграла на високому рівні, а хто Лев матчу ? 
Лев матчу  -  головний суддя !!!
1. не зарахував чистий гол після ляпу Нещерета.
2. призначив намальований гравцем України пенальті.  
Ответить
0
СК Пенальти-1
Лев матча конечно стал Сирота ,и это не обсуждается 
Ответить
0
Alexander Киев
Нещерет, Сирота - це фіаско. Але треба відверто сказати, 2-2 це ще нам пощастило. А якщо взяти до ЧЄ, то хто би міг подумати, що із Ротанем ми візьмемо 7 очків 😳 тому, результат на 9/10. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В США принимали ставки на то, смогут ли спасти подводный аппарат Титан
В США принимали ставки на то, смогут ли спасти подводный аппарат Титан
26.06.2023, 19:37 3
Мир азарта
Goal обнародовал новый рейтинг претендентов на Золотой мяч-2023
Goal обнародовал новый рейтинг претендентов на Золотой мяч-2023
26.06.2023, 19:06 29
Футбол
Менеджер Усика назвал главную причину, по которой не состоялся бой с Фьюри
Менеджер Усика назвал главную причину, по которой не состоялся бой с Фьюри
27.06.2023, 14:58 2
Бокс
Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера
Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера
27.06.2023, 00:15 40
Футбол
Расписание игр с участием украинских теннисисток на Уимблдоне на 27 июня
Расписание игр с участием украинских теннисисток на Уимблдоне на 27 июня
27.06.2023, 07:20
Теннис
Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии
Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии
26.06.2023, 12:00 4
Футбол
Молодой украинский футболист погиб на войне, защищая страну от захватчиков
Молодой украинский футболист погиб на войне, защищая страну от захватчиков
26.06.2023, 21:50 2
Футбол
Источник: Ярмоленко станет самым высокооплачиваемым игроком Динамо
Источник: Ярмоленко станет самым высокооплачиваемым игроком Динамо
26.06.2023, 17:13 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем