Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро-2023
Евро
Испания U21
27.06.2023 21:45 - : -
УКРАИНА U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
26 июня 2023, 11:26 | Обновлено 26 июня 2023, 11:30
682
0

Испания U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро-2023

Команды разыграют первое место в группе В

26 июня 2023, 11:26 | Обновлено 26 июня 2023, 11:30
682
0
Испания U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро-2023

Во вторник, 27 июня в Бухаресте на стадионе «Джулешти» состоится матч третьего тура молодежного Евро-2023, в котором сыграют сборные Испании и Украины. Обе команды досрочно обеспечили себе выход в четвертьфинал, и в очной борьбе разыграют первое место в группе.

Испания U-21

Сборная Испании по традиции подошла к нынешнему чемпионату Европы в статусе одного из главных фаворитов. И в первых двух турах команда Санти Дении этот статус оправдала сполна, обыграв команды Румынии и Хорватии 3:0 и 1:0 соответственно. У испанцев есть преимущество в один гол по разнице забитых-пропущенных, что ставит «Фурию роху» в поул-позицию в борьбе за первое место в группе, которое позволить избежать сомнительного удовольствия играть с Францией в четвертьфинале.

Испанцы, которые наряду с Италией чаще всего (по 5 раз) выигрывали чемпионаты Европы в этой возрастной категории, снова привезли на турнир звездный состав, где нашлось место одному из открытий нынешнего сезона Ла Лиги Габри Вейге или партнеру Виктора Цыганкова по «Жироне» Родриго Рикельме, права на которого принадлежат «Атлетико» Мадрид.

Возглавляет эту испанскую банду также нечужой для «Матрасников» человек – Санти Дения, который лучшие 10 лет своей карьеры провел именно в составе «Атлетико», откуда дважды вызывался в состав взрослой сборной Испании. Как тренер Дения с 2010 года работает с молодежными сборными Испании разных возрастных категорий, хотя начинал карьеру в том же «Атлетико» в качестве ассистента главного тренера, а позже даже временно исполняющего главного тренера в 2009 году.

Украина U-21

Сборная Украины на нынешнем Евро-2023 приятно впечатлила качеством и содержанием своей игры, даже несмотря на то, что в обеих победных матчах у команды Руслана Ротаня были отдельные провальные отрезки матчей. Так или иначе, 6 очков – и «сине-желтые» досрочно обеспечили себе место в четвертьфинале, и теперь нужно обыгрывать испанцев для того, чтобы выйти туда с первого места в группе.

Ничья в матче с Испанией не позволит команде Ротаня выиграть свою группу, однако все равно будет иметь важное турнирное значение. Это связано с борьбой за путевку на Олимпиаду-2024 в Париже, тем более, чем УАФ позиционировала эту задачу как ключевую. Существует далеко не фантастический сценарий, при котором одна из путевок на Игры будет разыгрываться в отдельном матче за пятое место, в котором примут участие две лучших команды из тех, кто проиграл в четвертьфинале. Так что любое очко или даже любой гол могут быть решающими.

История встреч

На этом возрастном уровне сборные Украины и Испании встречались между собой трижды. Два матча состоялись в 2003 году в отборочном турнире, и в них Украина набрала лишь одно очко: домашняя ничья 0:0 и поражение 0:3 на выезде. А в 2011 году команды встретились уже в финальной стадии Евро на групповом этапе, и там наша команда была разгромлена 0:3. Так что хотелось бы как минимум забить свой первый гол в ворота «Фурии рохи».

Прогноз на противостояние

Испания подходит к матчу в статусе явного фаворита, но в целом ничья в этом поединке устроит обе команды: испанцы обеспечат себе первое место в группы, а команда Руслана Ротаня – повысит свои шансы на попадание на Олимпиаду. Рискнем предположить, что матч именно ничьей и завершится, коэффициент – 3,95.

Ориентировочные составы:

Испания U-21: Тенас, Миранда, Пачеко, Паредес, Гомес, Баэна, Бланко, Сансет, Гомес, Родри, Руис

Украина U-21: Трубин, Виврчаенко, Таловеров, Батагов, Сыч, Бражко, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Кащук, Сикан

27 июня, вторник

Испания U-21 – Украина U-21
Бухарест. «Джулешти». 21:45
Прямая ТВ-трансляция – Суспильне
Арбитр: Донатас Румшас (Литва)
Прогноз Sport.ua – 1:1
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч молодежного Евро-2023 Испания U-21 – Украина U-21
Константин ВИВЧАРЕНКО: «На Испанию не нужно настраиваться»
Мексика – Гондурас. Прогноз и анонс на матч Золотого кубка КОНКАКАФ
Испания - Украина сборная Испании по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21 прогнозы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 июня
Футбол | 26 июня 2023, 07:00 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 июня

Важные события во всех видах спорта

ФОТО. Как игроки сборной Украины U-21 праздновали выход в плей-офф ЧЕ-2023
Футбол | 25 июня 2023, 11:14 1
ФОТО. Как игроки сборной Украины U-21 праздновали выход в плей-офф ЧЕ-2023
ФОТО. Как игроки сборной Украины U-21 праздновали выход в плей-офф ЧЕ-2023

Команда Руслана Ротаня выиграла два первых матча на континентальном первенстве

КОСТЮК: «Благодарна, что Крейчикова согласилась сыграть со мной в дуэте»
Теннис | 25.06.2023, 14:04
КОСТЮК: «Благодарна, что Крейчикова согласилась сыграть со мной в дуэте»
КОСТЮК: «Благодарна, что Крейчикова согласилась сыграть со мной в дуэте»
Не Йовичевич. УПЛ определила лучшего тренера минувшего сезона
Футбол | 26.06.2023, 10:05
Не Йовичевич. УПЛ определила лучшего тренера минувшего сезона
Не Йовичевич. УПЛ определила лучшего тренера минувшего сезона
Магучих завоевала золото Европейских игр 2023 в прыжках в высоту
Другие виды | 25.06.2023, 20:05
Магучих завоевала золото Европейских игр 2023 в прыжках в высоту
Магучих завоевала золото Европейских игр 2023 в прыжках в высоту
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бех-Романчук завоевала золото на Европейских Играх
Бех-Романчук завоевала золото на Европейских Играх
24.06.2023, 20:16 3
Другие виды
Бетербиев признался, что перестал любить бокс после поражения от Усика
Бетербиев признался, что перестал любить бокс после поражения от Усика
24.06.2023, 22:50 7
Бокс
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы U-21
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы U-21
24.06.2023, 23:55 7
Футбол
Почему саудовские клубы могут платить игрокам больше, чем европейские топы
Почему саудовские клубы могут платить игрокам больше, чем европейские топы
25.06.2023, 09:47 13
Футбол
Вице-чемпионы Италии нацелились на Довбика
Вице-чемпионы Италии нацелились на Довбика
24.06.2023, 14:37 3
Футбол
Милан стал чемпионом Италии сезона-2022/2023
Милан стал чемпионом Италии сезона-2022/2023
24.06.2023, 09:13
Баскетбол
ФОТО. Срна отреагировал на события в россии
ФОТО. Срна отреагировал на события в россии
24.06.2023, 14:03 13
Война
Испания U-21 – Хорватия U-21 – 1:0. Как забить за 20 сек. Видео гола, обзор
Испания U-21 – Хорватия U-21 – 1:0. Как забить за 20 сек. Видео гола, обзор
25.06.2023, 03:19 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем