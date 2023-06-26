Испания U21

Во вторник, 27 июня в Бухаресте на стадионе «Джулешти» состоится матч третьего тура молодежного Евро-2023, в котором сыграют сборные Испании и Украины. Обе команды досрочно обеспечили себе выход в четвертьфинал, и в очной борьбе разыграют первое место в группе.

Испания U-21

Сборная Испании по традиции подошла к нынешнему чемпионату Европы в статусе одного из главных фаворитов. И в первых двух турах команда Санти Дении этот статус оправдала сполна, обыграв команды Румынии и Хорватии 3:0 и 1:0 соответственно. У испанцев есть преимущество в один гол по разнице забитых-пропущенных, что ставит «Фурию роху» в поул-позицию в борьбе за первое место в группе, которое позволить избежать сомнительного удовольствия играть с Францией в четвертьфинале.

Испанцы, которые наряду с Италией чаще всего (по 5 раз) выигрывали чемпионаты Европы в этой возрастной категории, снова привезли на турнир звездный состав, где нашлось место одному из открытий нынешнего сезона Ла Лиги Габри Вейге или партнеру Виктора Цыганкова по «Жироне» Родриго Рикельме, права на которого принадлежат «Атлетико» Мадрид.

Возглавляет эту испанскую банду также нечужой для «Матрасников» человек – Санти Дения, который лучшие 10 лет своей карьеры провел именно в составе «Атлетико», откуда дважды вызывался в состав взрослой сборной Испании. Как тренер Дения с 2010 года работает с молодежными сборными Испании разных возрастных категорий, хотя начинал карьеру в том же «Атлетико» в качестве ассистента главного тренера, а позже даже временно исполняющего главного тренера в 2009 году.

Украина U-21

Сборная Украины на нынешнем Евро-2023 приятно впечатлила качеством и содержанием своей игры, даже несмотря на то, что в обеих победных матчах у команды Руслана Ротаня были отдельные провальные отрезки матчей. Так или иначе, 6 очков – и «сине-желтые» досрочно обеспечили себе место в четвертьфинале, и теперь нужно обыгрывать испанцев для того, чтобы выйти туда с первого места в группе.

Ничья в матче с Испанией не позволит команде Ротаня выиграть свою группу, однако все равно будет иметь важное турнирное значение. Это связано с борьбой за путевку на Олимпиаду-2024 в Париже, тем более, чем УАФ позиционировала эту задачу как ключевую. Существует далеко не фантастический сценарий, при котором одна из путевок на Игры будет разыгрываться в отдельном матче за пятое место, в котором примут участие две лучших команды из тех, кто проиграл в четвертьфинале. Так что любое очко или даже любой гол могут быть решающими.

История встреч

На этом возрастном уровне сборные Украины и Испании встречались между собой трижды. Два матча состоялись в 2003 году в отборочном турнире, и в них Украина набрала лишь одно очко: домашняя ничья 0:0 и поражение 0:3 на выезде. А в 2011 году команды встретились уже в финальной стадии Евро на групповом этапе, и там наша команда была разгромлена 0:3. Так что хотелось бы как минимум забить свой первый гол в ворота «Фурии рохи».

Прогноз на противостояние

Испания подходит к матчу в статусе явного фаворита, но в целом ничья в этом поединке устроит обе команды: испанцы обеспечат себе первое место в группы, а команда Руслана Ротаня – повысит свои шансы на попадание на Олимпиаду. Рискнем предположить, что матч именно ничьей и завершится, коэффициент – 3,95.

Ориентировочные составы:

Испания U-21: Тенас, Миранда, Пачеко, Паредес, Гомес, Баэна, Бланко, Сансет, Гомес, Родри, Руис

Украина U-21: Трубин, Виврчаенко, Таловеров, Батагов, Сыч, Бражко, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Кащук, Сикан

27 июня, вторник