Испания U21

Во вторник, 27 июня, прошел матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Украины U-21 и Испании U-21 (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играли в Бухаресте на стадионе «Рапид-Джулешти».

Испания U-21 – Украина U-21 – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор