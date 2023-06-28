27.06.2023 21:45 – FT 2 : 2
Молодежные турниры28 июня 2023, 00:35 | Обновлено 28 июня 2023, 02:34
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Испания U-21 – Украина U-21 – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Евро-2023 U-21 в Бухаресте
28 июня 2023, 00:35 | Обновлено 28 июня 2023, 02:34
3662
0
Во вторник, 27 июня, прошел матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Украины U-21 и Испании U-21 (2:2).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играли в Бухаресте на стадионе «Рапид-Джулешти».
Испания U-21 – Украина U-21 – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Абель Руис (Испания U21).
81’
ГОЛ ! С пенальти забил Георгий Судаков (УКРАИНА U21).
49’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Иван Желизко (УКРАИНА U21).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Вьюнник (УКРАИНА U21).
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