Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания U-21 – Украина U-21 – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор
Евро
Испания U21
27.06.2023 21:45 – FT 2 : 2
УКРАИНА U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
28 июня 2023, 00:35 | Обновлено 28 июня 2023, 02:34
3662
0

Испания U-21 – Украина U-21 – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Евро-2023 U-21 в Бухаресте

28 июня 2023, 00:35 | Обновлено 28 июня 2023, 02:34
3662
0
Испания U-21 – Украина U-21 – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор
УАФ

Во вторник, 27 июня, прошел матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Украины U-21 и Испании U-21 (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играли в Бухаресте на стадионе «Рапид-Джулешти».

Испания U-21 – Украина U-21 – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Абель Руис (Испания U21).
81’
ГОЛ ! С пенальти забил Георгий Судаков (УКРАИНА U21).
49’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Иван Желизко (УКРАИНА U21).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Вьюнник (УКРАИНА U21).
По теме:
НАЗАРЕНКО: «Конечно, я не ожидал, что стану лучшим игроком матча»
РОТАНЬ: «Если б нам сказали, что сыграем на равных с Испанией – не поверил»
Назван лучший игрок матча Украины против Испании на молодежном Евро
сборная Украины по футболу U-21 сборная Испании по футболу U-21 Испания - Украина Евро-2023 U-21 видео голов и обзор Руслан Нещерет Богдан Вьюнник Иван Желизко автогол пенальти Георгий Судаков Абель Руис
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хорватия и Румыния расписали ничью в последнем матче на Евро-2023 U-21
Футбол | 27 июня 2023, 23:36 0
Хорватия и Румыния расписали ничью в последнем матче на Евро-2023 U-21
Хорватия и Румыния расписали ничью в последнем матче на Евро-2023 U-21

Игра завершилась со счетом 0:0

Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией
Футбол | 27 июня 2023, 23:37 74
Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией
Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией

Команда Ротаня дважды вела в счете, но могла и много пропустить после привозов защитников

За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
Футбол | 27.06.2023, 21:15
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?
Футбол | 27.06.2023, 23:59
Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?
Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
Футбол | 27.06.2023, 16:30
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
27.06.2023, 14:00 1
Футбол
Расписание игр с участием украинских теннисисток на Уимблдоне на 27 июня
Расписание игр с участием украинских теннисисток на Уимблдоне на 27 июня
27.06.2023, 07:20
Теннис
Менеджер Усика назвал главную причину, по которой не состоялся бой с Фьюри
Менеджер Усика назвал главную причину, по которой не состоялся бой с Фьюри
27.06.2023, 14:58 2
Бокс
Источник: Полесье оформило подписание еще трех новичков
Источник: Полесье оформило подписание еще трех новичков
26.06.2023, 13:28 4
Футбол
Титул Костюк, Алькарас покорил Лондон, успех Квитовой, возвращение Колб
Титул Костюк, Алькарас покорил Лондон, успех Квитовой, возвращение Колб
26.06.2023, 06:20
Теннис
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
27.06.2023, 11:05 2
Футбол
Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера
Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера
27.06.2023, 00:15 40
Футбол
Украинская фехтовальщица Фейби Бежура выиграла золото на Европейских играх
Украинская фехтовальщица Фейби Бежура выиграла золото на Европейских играх
26.06.2023, 20:47 12
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем