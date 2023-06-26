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Молодежные турниры
26 июня 2023, 17:28 | Обновлено 26 июня 2023, 17:40
2200
10

Будут проблемы? Сборная Украины U-21 могла нарушить регламент ФИФА

Трубин и Судаков, возможно, не имели права играть против Хорватии

26 июня 2023, 17:28 | Обновлено 26 июня 2023, 17:40
2200
10
Будут проблемы? Сборная Украины U-21 могла нарушить регламент ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сборная Украины U-21, возможно, нарушила регламент ФИФА, выпустив на поле в мачте первого тура молодежного Евро-2023 против Хорватии 21 июня (победа 2:0) Георгия Судакова и Анатолия Трубина.

Дело в том, что футболисты сборных U-21 не имеют права принимать участие в матче на молодежную команду менее чем через 48 часов после матча за взрослую сборную. Трубин и Ванат 19 июня сыграли за национальную сборную в матче отбора на Евро-2024 против Мальты (победа 1:0).

Оба матча (и против Хорватии, и против Мальты) начинались в 19:00 по Киеву, поэтому между моментом начала двух матчей прошло ровно 48 часов. Если же считать с момента завершения матча с Мальтой, то украинская сборная, скорее всего, нарушила регламент.

Федерация футбола Румынии, чью молодежную сборную украинцы обыграли 1:0 во втором туре, обратилась в ФИФА с просьбой разъяснить данную ситуацию.

Отметим, что сборной Румынии по аналогичной причине запретили использовать Владимира Скречиу в стартовом матче на Евро-2023. А вот грузинский защитник «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили сыграл за молодежную сборную на следующий день (21 июня) после матча за национальную команду (20 июня).

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Источник PlaySport.ro
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Комментарии 10
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Хто придумав ці тупі правила, для чого це взагалі? А румуни взагалі козли, не можуть на футбольному полі обіграти нас, то хай мовчать
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+5
Умник
Бля Вацко помню говорил про это.
Если подтвердится позор опять нашей федерации
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+3
Mika Moroz
Тоді і Гочолейшвілі виходить
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+2
Maks KROT
Цыганы сильно хитрые ,подали запрос сразу в фифа ,какого х ..УЕФА дало добро,чемпионат под эгидой УЕФА ,так что пошли цыганы ещё раз на х..  
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0
Алексей
Наша песня хороша начинай сначало не удивлюсь если Украине дадут дискву
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Nordenus
Грузины тоже играли и че? Хорваты вообще промолчали, это только у румын пердак видимо сгорел после поражения. Перед матчами было консультация на счет участия наших футболистов, так что тему можно закрывать
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-1
Maks KROT
Цыганы там не оху .........
У нас есть документы, которые мы выслали в УЕФА. Нам дали четкие рекомендации: мы должны разбираться с клубами, которые должны позволить этим футболистам играть в этом поединке. Поэтому проблем не было, вопрос исчерпан”вчера заявления Ротаня ,так что пошли все на х.....
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-1
Andrey_1992
яка дурня, я би таке навіть не розглядав, вони ж не дискваліфіковані були
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-1
Maks Maks
В фєдєрациї будуть кричати, що то все суркі-падлюки 
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-3
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