Будут проблемы? Сборная Украины U-21 могла нарушить регламент ФИФА

Сборная Украины U-21, возможно, нарушила регламент ФИФА, выпустив на поле в мачте первого тура молодежного Евро-2023 против Хорватии 21 июня (победа 2:0) Георгия Судакова и Анатолия Трубина.

Дело в том, что футболисты сборных U-21 не имеют права принимать участие в матче на молодежную команду менее чем через 48 часов после матча за взрослую сборную. Трубин и Ванат 19 июня сыграли за национальную сборную в матче отбора на Евро-2024 против Мальты (победа 1:0).

Оба матча (и против Хорватии, и против Мальты) начинались в 19:00 по Киеву, поэтому между моментом начала двух матчей прошло ровно 48 часов. Если же считать с момента завершения матча с Мальтой, то украинская сборная, скорее всего, нарушила регламент.

Федерация футбола Румынии, чью молодежную сборную украинцы обыграли 1:0 во втором туре, обратилась в ФИФА с просьбой разъяснить данную ситуацию.

Отметим, что сборной Румынии по аналогичной причине запретили использовать Владимира Скречиу в стартовом матче на Евро-2023. А вот грузинский защитник «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили сыграл за молодежную сборную на следующий день (21 июня) после матча за национальную команду (20 июня).