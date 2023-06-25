Алькарас выиграл первый травяной турнир. Карлитос обыграл демона в Лондоне
Испанец в двух сетах справился с Алексом Де Минауром
Второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) выиграл травяной турнир серии АТР 500 в Лондоне (Великобритания).
В финале соревнований испанец в двух сетах обыграл австралийского теннисиста Алекса Де Минаура (АТР 18) по прозвищу «демон» за 1 час и 36 минут.
АТР 500 Лондон. Трава. Финал
Карлос Алькарас (Испания) [1] – Алекс Де Минаур (Австралия) [7] – 6:4, 6:4
Это была вторая встреча теннисистов. Карлитос выиграл оба поединка.
Для Алькараса это первый титул на травяных кортах. Всего на его счету 10 трофеев на уровне АТР и победа на US Open 2022.
Победа в столице Великобритании позволит Алькарасу снова подняться на первое место в рейтинге.
NUMERO UNO ☝️🏆— ATP Tour (@atptour) June 25, 2023
The moment @carlosalcaraz claimed the Queen's title on his tournament debut!@QueensTennis | #cinchChampionships pic.twitter.com/xbe4hPxKt9
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