Алькарас выиграл первый травяной турнир. Карлитос обыграл демона в Лондоне

Второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) выиграл травяной турнир серии АТР 500 в Лондоне (Великобритания).

В финале соревнований испанец в двух сетах обыграл австралийского теннисиста Алекса Де Минаура (АТР 18) по прозвищу «демон» за 1 час и 36 минут.

АТР 500 Лондон. Трава. Финал

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Алекс Де Минаур (Австралия) [7] – 6:4, 6:4

Это была вторая встреча теннисистов. Карлитос выиграл оба поединка.

Для Алькараса это первый титул на травяных кортах. Всего на его счету 10 трофеев на уровне АТР и победа на US Open 2022.

Победа в столице Великобритании позволит Алькарасу снова подняться на первое место в рейтинге.

NUMERO UNO ☝️🏆



The moment @carlosalcaraz claimed the Queen's title on his tournament debut!@QueensTennis | #cinchChampionships pic.twitter.com/xbe4hPxKt9