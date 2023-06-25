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ATP
25 июня 2023, 17:30 | Обновлено 25 июня 2023, 17:38
490
0

Алькарас выиграл первый травяной турнир. Карлитос обыграл демона в Лондоне

Испанец в двух сетах справился с Алексом Де Минауром

25 июня 2023, 17:30 | Обновлено 25 июня 2023, 17:38
490
0
Алькарас выиграл первый травяной турнир. Карлитос обыграл демона в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) выиграл травяной турнир серии АТР 500 в Лондоне (Великобритания).

В финале соревнований испанец в двух сетах обыграл австралийского теннисиста Алекса Де Минаура (АТР 18) по прозвищу «демон» за 1 час и 36 минут.

АТР 500 Лондон. Трава. Финал

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Алекс Де Минаур (Австралия) [7] – 6:4, 6:4

Это была вторая встреча теннисистов. Карлитос выиграл оба поединка.

Для Алькараса это первый титул на травяных кортах. Всего на его счету 10 трофеев на уровне АТР и победа на US Open 2022.

Победа в столице Великобритании позволит Алькарасу снова подняться на первое место в рейтинге.

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Карлос Алькарас (теннисист) Алекс де Минаур ATP Лондон
Источник Sport.ua
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