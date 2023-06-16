Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-ассистент Гвардиолы в Ман Сити возглавил Лестер
Англия
16 июня 2023, 22:02 |
1232
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-ассистент Гвардиолы в Ман Сити возглавил Лестер

Энцо Мареска назначен на пост главного тренера «лисов»

16 июня 2023, 22:02 |
1232
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-ассистент Гвардиолы в Ман Сити возглавил Лестер
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

43-летний итальянский специалист Энцо Мареска назначен на пост главного тренера английского футбольного клуба «Лестер».

Контракт с коучем рассчитан до 2026 года.

В прошлом сезоне Мареска работал в «Манчестер Сити» и был ассистентом Пепа Гвардиолы. За свою тренерскую карьеру Энцо также был ассистентом главного тренера в «Асколи», «Севилье» и «Вест Хэме». В 2021 году возглавлял «Парму».

«В начале цель состоит в том, чтобы играть как можно лучше», – сказал Мареска после официального назначение на пост наставника «Лестера».

Кампанию 2023/23 «Лестер» проведет в Чемпионшипе, поскольку в сезоне 2022/23 команда заняла 18-е место в АПЛ, тем самым вылетев из элиты Англии.

По теме:
Отдают конкуренту. Челси договорился о продаже хавбека в Манчестер Сити
После триумфа в ЛЧ. Ман Сити готовы покинуть 6 игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера возглавил итальянскую Мантову
Энцо Мареска Манчестер Сити Пеп Гвардиола Лестер назначение тренера
Источник ФК Лестер
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пукки оформил дубль из ассистов. Финляндия обыграла Словению в отборе Евро
Футбол | 16 июня 2023, 21:23 0
Пукки оформил дубль из ассистов. Финляндия обыграла Словению в отборе Евро
Пукки оформил дубль из ассистов. Финляндия обыграла Словению в отборе Евро

«Филины» выиграли у «парней» со счетом 2:0

ПОВОРОЗНЮК: «Если бы не подрыв дамбы, мы бы уже в Крыму ели шашлыки»
Футбол | 16 июня 2023, 18:48 21
ПОВОРОЗНЮК: «Если бы не подрыв дамбы, мы бы уже в Крыму ели шашлыки»
ПОВОРОЗНЮК: «Если бы не подрыв дамбы, мы бы уже в Крыму ели шашлыки»

Президент «Ингульца» – о причинах подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Наконец-то Павелко упаковали»
Футбол | 16.06.2023, 13:10
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Наконец-то Павелко упаковали»
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Наконец-то Павелко упаковали»
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
Футбол | 16.06.2023, 10:37
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
Джокер на столе. Испания завоевала путевку в финал Лиги наций в Италии
Футбол | 15.06.2023, 23:44
Джокер на столе. Испания завоевала путевку в финал Лиги наций в Италии
Джокер на столе. Испания завоевала путевку в финал Лиги наций в Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину
ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину
14.06.2023, 20:25 21
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
16.06.2023, 06:55
Футбол
Александр ЗИНЧЕНКО: «Пожму ли я руку россиянину? Без шансов. Никогда»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Пожму ли я руку россиянину? Без шансов. Никогда»
14.06.2023, 19:48 2
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина остается 14-й на старте нового сезона
Таблица коэффициентов. Украина остается 14-й на старте нового сезона
16.06.2023, 05:23 3
Футбол
Ничего личного, просто война. WBC объяснил позицию по Биволу и Бетербиеву
Ничего личного, просто война. WBC объяснил позицию по Биволу и Бетербиеву
15.06.2023, 15:11 2
Бокс
Жена главы Тернопольской облассоциации задержана ночью нетрезвой за рулем
Жена главы Тернопольской облассоциации задержана ночью нетрезвой за рулем
15.06.2023, 18:25 9
Футбол
Кто может выйти против Фьюри? 6 вариантов для будущего боя Тайсона
Кто может выйти против Фьюри? 6 вариантов для будущего боя Тайсона
15.06.2023, 17:15 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем