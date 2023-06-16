ОФИЦИАЛЬНО. Экс-ассистент Гвардиолы в Ман Сити возглавил Лестер
Энцо Мареска назначен на пост главного тренера «лисов»
43-летний итальянский специалист Энцо Мареска назначен на пост главного тренера английского футбольного клуба «Лестер».
Контракт с коучем рассчитан до 2026 года.
В прошлом сезоне Мареска работал в «Манчестер Сити» и был ассистентом Пепа Гвардиолы. За свою тренерскую карьеру Энцо также был ассистентом главного тренера в «Асколи», «Севилье» и «Вест Хэме». В 2021 году возглавлял «Парму».
«В начале цель состоит в том, чтобы играть как можно лучше», – сказал Мареска после официального назначение на пост наставника «Лестера».
Кампанию 2023/23 «Лестер» проведет в Чемпионшипе, поскольку в сезоне 2022/23 команда заняла 18-е место в АПЛ, тем самым вылетев из элиты Англии.
We are delighted to announce the appointment of Enzo Maresca as our new First Team Manager 🦊— Leicester City (@LCFC) June 16, 2023
La nuova volpe è al commando 🇮🇹 pic.twitter.com/SFwmQg1s7M— Leicester City (@LCFC) June 16, 2023
"At the beginning, the target is to play in the best way we can." - Enzo Maresca 💬 pic.twitter.com/42Mod0f2o1— Leicester City (@LCFC) June 16, 2023
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