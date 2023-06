ОФИЦИАЛЬНО. Экс-ассистент Гвардиолы в Ман Сити возглавил Лестер

43-летний итальянский специалист Энцо Мареска назначен на пост главного тренера английского футбольного клуба «Лестер».

Контракт с коучем рассчитан до 2026 года.

В прошлом сезоне Мареска работал в «Манчестер Сити» и был ассистентом Пепа Гвардиолы. За свою тренерскую карьеру Энцо также был ассистентом главного тренера в «Асколи», «Севилье» и «Вест Хэме». В 2021 году возглавлял «Парму».

«В начале цель состоит в том, чтобы играть как можно лучше», – сказал Мареска после официального назначение на пост наставника «Лестера».

Кампанию 2023/23 «Лестер» проведет в Чемпионшипе, поскольку в сезоне 2022/23 команда заняла 18-е место в АПЛ, тем самым вылетев из элиты Англии.

We are delighted to announce the appointment of Enzo Maresca as our new First Team Manager 🦊

"At the beginning, the target is to play in the best way we can." - Enzo Maresca 💬 pic.twitter.com/42Mod0f2o1