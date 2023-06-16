КОСТЕНКО: «На тренировках такие зарубы были, что и в спаррингах не увидишь»

Наставник сборной Украины по пляжному футболу Николай Костенко рассказал об учебно-тренировочном сборе команды в Португалии и о дальнейших планах подготовки к ІІІ Европейским играм в Польше.

– Николай Петрович, традиционный вопрос – как прошел УТЗ, всем ли были довольны?

– Мы в Назаре были в апреле, в том же отеле. Это центр серфинга. Основной заезд здесь в январе-феврале, и сейчас он относительно пуст. Потому в этом центре мы были почти сами. А условия здесь очень хорошие. Сам отель находится в нескольких километрах от Назаре, очень хорошее питание. Есть тренажерный зал, условия для утренних тренировок – там пляж недалеко, и там мы тоже тренировались.

– Удалось ли вам потренироваться на главном стадионе Назаре?

– Первые два дня мы проводили утренние тренировки на пляже неподалеку от отеля, зарядку делали прямо на его территории, использовали и тренажерный зал. Непосредственно на песке у нас были занятия с функциональным направлением на развитие скорости, силовых качеств, специальной выносливости и, конечно, работа с мячами. А вот вечером мы тренировались уже прямо у стадиона.

Там несколько полей – одно центральное и еще три вспомогательных. Они с разметкой, маленькими трибунами, единственный минус, продуваемый ветром больше, чем центральный. Хотя погода была, в принципе, хорошей: первые три дня – солнышко, потом – облачно и даже небольшой дождь, однако тепло – где-то 23–25 градусов. Можно сказать, что их погода способствовала нашему фундаментальному сбору.

Во время вечерних тренировок мы делали акцент на тактических направлениях, отрабатывали взаимодействие игры в защите и нападении. Ну и спарринги у нас были между ребятами, когда мы с Александром Корнийчуком делили их на команды. Хотел бы от тренерского штаба поблагодарить подопечных за профессионализм. У нас такие зарубы были, что не в каждом контрольном матче увидишь.

– Я так понимаю, что контрольные поединки с другими соперниками вам так и не удалось провести?

– Многие португальские команды готовились к Euro Winners Cup, и у них была своя программа подготовки. У нас нет из-за этого разочарования, ведь те игры, которые у нас были между собой, были и интересны, и эмоциональны, и очень скоростны. И последние три дня мы проводили столь интересные спарринги.

– Многие из наших сборников остались в Назаре, чтобы сыграть за «ВИТ» и «Артур Мьюзик» в пляжной Лиге чемпионов. Кто вместе с вами вернулся в Украину?

– Пашка, Левченко, Щитник, Сабатюк. И мы даже в такой ситуации уже планируем тренировку в Гидропарке. Будем привлекать к тренировкам сборной игроков из расширенного списка. Есть Пантелейчук, есть Сиренко, другие ребята. Всех ближайших кандидатов в сборную мы пригласим на тренировку. И будем ждать возвращения из Euro Winners Cup основного состава.

– На Европейские игры отправляетесь 23 июня?

– Да, исполнители, которые будут играть на Euro Winners Cup, вернутся где-то 20 июня, так что мы две-три тренировки проведем без них. Другие сборники еще сыграют за свои команды в ближайшие выходные в чемпионате Киева. К тому же у них будут занятия в своих клубах. Поэтому готовимся пока в Киеве, ждем ребят из Назаре и планируем отправиться в Польшу 23 июня.