В среду, 14 июня, состоится полуфинальный поединок Лиги наций, в котором встретятся сборные Нидерландов и Хорватии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Роттердаме (Нидерланды), на стадионе «Де Кейп», начало – в 21:45.

Полуфинал Лиги наций. Стартовые составы на матч Нидерланды – Хорватия

Нидерланды: Бейлоу, Дюмфрис, Гертрюйда, Ван Дейк, Аке, Виффер, Копмейнерс, Ф.Де Йонг, Симонс, Гакпо, Мален.

Хорватия: Ливакович, Перишич, Вида, Шутало, Юранович, Ковачич, Брозович, Модрич, Иванушец, Пашалич, Крамарич.

How Croatia start in Rotterdam 🇭🇷 #NationsLeague pic.twitter.com/0CFaEEFZyu

Three Feyenoord stars in the Dutch XI 🦁#NationsLeague pic.twitter.com/WlQF0aL19g