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Лига наций
Нидерланды
14.06.2023 21:45 - : -
Хорватия
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Лига наций
14 июня 2023, 01:38 |
25
0

Нидерланды – Хорватия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка Лиги наций УЕФА

14 июня 2023, 01:38 |
25
0
Нидерланды – Хорватия. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 14-го июня, состоится полуфинальный поединок Лиги наций УЕФА, в котором сразятся Нидерланды и Хорватия. Матч пройдет в Роттердаме (Нидерланды), на поле стадиона «Де Кейп», начало в 21:45.

Пока большинство европейских сборных готовится к очередным матчам квалификации на Евро-2024, четверка лучших команд дивизиона A по итогам цикла Лиги наций будет разыгрывать главный трофей. Нидерланды и Хорватия – последний раз в официальной встрече они играли еще в матче за третье место на чемпионате мира-1998. Тогда сумасшедшая команда во главе с Давором Шукером и Звонимиром Бобаном забрала «бронзу». Прошло уже много лет с того времени, но «клетчатые» все равно являются третьей командой мира по итогу прошлогоднего мундиаля, а вот «оранжевым» пока что так и не удается в полной мере реализовать очередное перспективное поколение.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды – Хорватия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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