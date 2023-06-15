В среду, 14 июня, прошел полуфинальный поединок Лиги наций, в котором встречались сборные Нидерландов и Хорватии (2:4 д.в.)

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Команды играли в Роттердаме (Нидерланды), на стадионе «Де Кейп».

Основное время завершилось со счетом 2:2, причем Ноа Ланг спас Нидерланды на 90+6 минуте. Однако в экстратаймах хорваты отличились дважды и вышли в финал.

В другом полуфинале Лиги наций 15 июня сыграют Испания и Италия.

Лига наций. Полуфинал. Роттердам, 14 июня

Нидерланды – Хорватия – 2:4 (д.в.)

Голы: Маллен, 34, Ланг, 90+6 – Крамарич, 55 (пен), Пашалич, 73, Петкович, 98, Модрич, 116 (пен)

Видеообзор матча

Видео голов матча