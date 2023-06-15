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  4. Нидерланды – Хорватия – 2:4 (д.в) Полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Лига наций
Нидерланды
14.06.2023 21:45 – FT 2 : 4
Хорватия
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Лига наций
15 июня 2023, 00:59 | Обновлено 15 июня 2023, 01:56
1816
0

Нидерланды – Хорватия – 2:4 (д.в) Полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор полуфинального матча Лиги наций

15 июня 2023, 00:59 | Обновлено 15 июня 2023, 01:56
1816
0
Нидерланды – Хорватия – 2:4 (д.в) Полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 14 июня, прошел полуфинальный поединок Лиги наций, в котором встречались сборные Нидерландов и Хорватии (2:4 д.в.)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играли в Роттердаме (Нидерланды), на стадионе «Де Кейп».

Основное время завершилось со счетом 2:2, причем Ноа Ланг спас Нидерланды на 90+6 минуте. Однако в экстратаймах хорваты отличились дважды и вышли в финал.

В другом полуфинале Лиги наций 15 июня сыграют Испания и Италия.

Лига наций. Полуфинал. Роттердам, 14 июня

Нидерланды – Хорватия – 2:4 (д.в.)

Голы: Маллен, 34, Ланг, 90+6 – Крамарич, 55 (пен), Пашалич, 73, Петкович, 98, Модрич, 116 (пен)

Видеообзор матча

Видео голов матча

События матча

116’
ГОЛ ! С пенальти забил Лука Модрич (Хорватия).
98’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Петкович (Хорватия).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Ланг (Нидерланды).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Хорватия).
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Крамарич (Хорватия).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Нидерланды).
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Источник Sport.ua
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