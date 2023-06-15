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Лига наций
Нидерланды
14.06.2023 21:45 – FT 2 : 4
Хорватия
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Лига наций
15 июня 2023, 03:37 | Обновлено 15 июня 2023, 03:47
43
0

Златко ДАЛИЧ: «Это определенно историческая победа»

Специалист – о выходе сборной Хорватии в финал Лиги наций

15 июня 2023, 03:37 | Обновлено 15 июня 2023, 03:47
43
0
Златко ДАЛИЧ: «Это определенно историческая победа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златко Далич

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил победу подопечных над командой Нидерландов (4:2 доп.время) и рассказал о задаче коллектива на финал Лиги наций.

«Поздравляю парней. Это победа для всей Хорватии. Обыграть сборную Нидерландов на ее поле со счётом 4:2 – большой успех. У нас будет очередная медаль. Мы ее заслужили. Это одна из главных побед сборной Хорватии. Мы победили Нидерланды на их стадионе, пропустив первыми, а потом на 90+6-й минуте. Это определенно историческая победа.

У меня нет предпочтений, с кем играть в финале. Сначала мы чуть попразднуем, а затем немного отдохнем. Не имеет значения, кто будет следующим соперником, важна только Хорватия. Мы идем за золотом. Это единственное, чего у нас нет: есть серебро, есть бронза. Теперь мы намерены получить золото, которого нам не хватает», – заявил Далич.

Обыграв Нидерланды, Хорватия в финале Лиги наций сыграет 18 июня с победителем матча Испания – Италия, который состоится 15 июня.

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Златко Далич Лига наций Нидерланды - Хорватия сборная Нидерландов по футболу сборная Хорватии по футболу
Источник УЕФА
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