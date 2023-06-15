Златко ДАЛИЧ: «Это определенно историческая победа»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил победу подопечных над командой Нидерландов (4:2 доп.время) и рассказал о задаче коллектива на финал Лиги наций.

«Поздравляю парней. Это победа для всей Хорватии. Обыграть сборную Нидерландов на ее поле со счётом 4:2 – большой успех. У нас будет очередная медаль. Мы ее заслужили. Это одна из главных побед сборной Хорватии. Мы победили Нидерланды на их стадионе, пропустив первыми, а потом на 90+6-й минуте. Это определенно историческая победа.

У меня нет предпочтений, с кем играть в финале. Сначала мы чуть попразднуем, а затем немного отдохнем. Не имеет значения, кто будет следующим соперником, важна только Хорватия. Мы идем за золотом. Это единственное, чего у нас нет: есть серебро, есть бронза. Теперь мы намерены получить золото, которого нам не хватает», – заявил Далич.

Обыграв Нидерланды, Хорватия в финале Лиги наций сыграет 18 июня с победителем матча Испания – Италия, который состоится 15 июня.