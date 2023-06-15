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Лига наций
Нидерланды
14.06.2023 21:45 – FT 2 : 4
Хорватия
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Лига наций
15 июня 2023, 00:28 | Обновлено 15 июня 2023, 01:02
698
2

Фиаско хозяев. Хорватия эффектно разбила Нидерланды в экстра-тайме

Коллектив Златко Далича был близок к победе и в основное время, однако соперники еще сопротивлялись

15 июня 2023, 00:28 | Обновлено 15 июня 2023, 01:02
698
2
Фиаско хозяев. Хорватия эффектно разбила Нидерланды в экстра-тайме
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига наций УЕФА. Полуфинал.

Нидерланды – Хорватия - 2:4

Мален, 34, Ланг, 90+6 – Крамарич, 55 (пен.), Пашалич, 73, Петкович, 98, Модрич, 116 (пен.)

Ф. де Йонг, 38, Копмейнерс, 93, Маласия, 115 – Брозович, 17, Пашалич, 24, Брозович, 63, Ливакович, 90+2

Нидерланды: Бейлов – Аке (Маласия, 106), ван Дейк, Гертрейда, Думфрис (Ланг, 86) – Ф. де Йонг, Копмейнерс, Виффер (Вейналдум, 75) – Симонс (Вегхорст, 64), Гакпо (де Рон, 106), Мален (Бергвейн, 75).

Хорватия: Ливакович – Перишич, Вида, Шутало (Петкович, 91), Юранович (Станишич, 78) – Ковачич (Майер, 86), Брозович, Модрич (Баришич, 119) – Иванушец (Влашич, 78), Крамарич (Эрлич, 90), Пашалич.

Арбитр: Иштван Ковач (Карей, Румыния).

Стадион: «Де Кейп» (Роттердам, Нидерланды).

НИДЕРЛАНДЫ - ХОРВАТИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 2
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luceorius
 Питання про кращого гравця матчу носитиме риторичний характер.
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garik_trinity
З другого півфіналу має пролізти Італія. І, за традицією, програти в фіналі в цьому сезоні
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