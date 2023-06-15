Фиаско хозяев. Хорватия эффектно разбила Нидерланды в экстра-тайме
Коллектив Златко Далича был близок к победе и в основное время, однако соперники еще сопротивлялись
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига наций УЕФА. Полуфинал.
Нидерланды – Хорватия - 2:4
Мален, 34, Ланг, 90+6 – Крамарич, 55 (пен.), Пашалич, 73, Петкович, 98, Модрич, 116 (пен.)
Ф. де Йонг, 38, Копмейнерс, 93, Маласия, 115 – Брозович, 17, Пашалич, 24, Брозович, 63, Ливакович, 90+2
Нидерланды: Бейлов – Аке (Маласия, 106), ван Дейк, Гертрейда, Думфрис (Ланг, 86) – Ф. де Йонг, Копмейнерс, Виффер (Вейналдум, 75) – Симонс (Вегхорст, 64), Гакпо (де Рон, 106), Мален (Бергвейн, 75).
Хорватия: Ливакович – Перишич, Вида, Шутало (Петкович, 91), Юранович (Станишич, 78) – Ковачич (Майер, 86), Брозович, Модрич (Баришич, 119) – Иванушец (Влашич, 78), Крамарич (Эрлич, 90), Пашалич.
Арбитр: Иштван Ковач (Карей, Румыния).
Стадион: «Де Кейп» (Роттердам, Нидерланды).
НИДЕРЛАНДЫ - ХОРВАТИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 26°C
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